Лукашенко: Встреча с Трампом не самоцель, Беларусь готова к «большой сделке»

📆4/19/2026 6:12 AM
📰Известия
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его встреча с Дональдом Трампом не является главной целью, и Беларусь готова к масштабной сделке с США, если будут урегулированы основные вопросы и учтены интересы обеих сторон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому информационному агентству RT 19 апреля высказал свою позицию относительно возможной встречи с американским лидером Дональдом Трамп ом. Лукашенко подчеркнул, что для него такая встреча не является самоцелью и не стоит на первом месте. Он отметил, что не испытывает той же жажды срочной встречи, что и президент Украины Владимир Зеленский, который, по его словам, обращается за финансовой и военной помощью.

Белорусский лидер откровенно заявил, что хотя ему было бы приятно лично увидеть и пожать руку Дональду Трампу, это не является главным приоритетом. Основной акцент в своем заявлении Лукашенко сделал на готовности Беларуси к масштабной сделке с Соединенными Штатами, обсуждение которой ведется с самого начала диалога между Минском и Вашингтоном. Тем не менее, он признал, что существует ряд нерешенных вопросов, требующих урегулирования обеими сторонами. Лукашенко выразил убеждение, что американская сторона должна осознать неэффективность введенных санкций, поскольку Беларусь уже адаптировалась к ним и нашла способы противодействия. Он подчеркнул, что существует значительно больше вопросов, подлежащих урегулированию, и именно они составляют основу предлагаемой «большой сделки». Белорусский лидер добавил, что как только необходимые приготовления будут завершены на низшем уровне, он готов встретиться с Дональдом Трампом и официально подписать это соглашение. Важно отметить, что, по мнению Лукашенко, данная сделка должна учитывать и защищать интересы обеих сторон. Он также категорически заявил, что встреча с руководством США не должна напоминать формат взаимоотношений вассала и императора. Именно в этом, по его словам, заключается принципиальное отличие его позиции от позиции украинского президента. Лукашенко подытожил, что ему нет необходимости кому-либо кланяться или просить о чем-либо, подчеркивая тем самым суверенитет и самостоятельность Беларуси. Ранее, в октябре 2026 года, планировалась встреча американской делегации с белорусскими парламентариями для обсуждения украинского вопроса. Специальный представитель президента США по вопросам Беларуси, Джон Коул, 19 марта сообщил о том, что в ходе его встречи с Александром Лукашенко обсуждался вопрос о возможном визите белорусского лидера в Вашингтон. Следующий день после этого заявления был отмечен заявлением Лукашенко о подготовке к «большой сделке» с Дональдом Трампом, который, в свою очередь, предложил провести встречу для обсуждения этих вопросов во Флориде. В тот же период Александр Лукашенко также выразил готовность к продаже США рудника стоимостью 3 миллиарда долларов, что демонстрирует готовность к взаимовыгодным экономическим отношениям. В целом, заявления белорусского лидера свидетельствуют о стремлении к установлению равноправных и взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами, основанных на взаимном уважении и учете интересов обеих сторон. При этом он четко обозначает свою позицию, отличающуюся от модели просителя, и подчеркивает самостоятельность и суверенность своей страны

