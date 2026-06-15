Лоран Лебеф о снижении результативности Килиана Мбаппе

Экс-защитник сборной Франции Лоран Лебеф высказался о снижении результативности нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. По его мнению, Мбаппе не может изменить свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча.

Экс-защитник сборной Франции Лоран Лебеф высказался о снижении результативности нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. По его мнению, Мбаппе не может изменить свою игру, возвращаться на свою позицию при потере мяча.

Лебеф отметил, что Мбаппе может быть эгоистичен, но это нормально для центрфорварда. Он надеется, что Мбаппе найдет решение и снова станет эффективным игроком. Лебеф также отметил, что Мбаппе будет иметь помощь со стороны его партнеров по команде, таких как Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле.





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