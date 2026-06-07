Лондонский саммит: Макрон, Мерц и Стармер обсуждают переговоры с Россией по Украине

Президент Франции, канцлер Германии и премьер-Британии собрались в Лондоне для обсуждения возможных мирных инициатив по украинскому конфликту. К встрече присоединится Зеленский.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Лондон для проведения переговоров, на которых планируется обсудить возможность возобновления диалога с Россией по украинскому конфликту.

Как сообщают информационные агентства, встреча проходит на Даунинг-стрит и включает участие премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского. Макрон прибыл первым, войдя в резиденцию через служебный вход, после чего коротко пообщался с журналистами перед началом переговоров. За ним через несколько минут последовал Мерц, которого лично поприветствовал Стармер. На улице перед резиденцией были развернуты флаги Франции, Германии, Великобритании и Украины.

По предварительной информации, сначала европейские лидеры проведут трехстороннюю встречу, после чего к ним присоединится Зеленский. Этот визит предпринимается на фоне недавнего открытого письма Зеленского к президенту России с предложением о личной встрече для завершения конфликта. В ответ официальные лица в Москва заявили, что не видят в данный момент предпосылок для таких переговоров. По некоторым данным, реакция Зеленского на отказ была эмоционально негативной.

В рамках лондонского саммита планируется выработка общей позиции западных стран по дальнейшему поддержанию дипломатического давления на Россию и увеличению военной помощи Киеву. Участники также обсудят сценарии мирного урегулирования, которые могут быть представлены на будущих международных форумах. Акцент делается на необходимости достижения устойчивого мира, но при этом подчеркивается готовность продолжать санкционную политику и поставки оружия. Особое внимание будет уделено вопросу гарантий безопасности для Украины, который остается одним из ключевых спорных пунктов в переговорах.

Главы государств и правительств также обсудят долгосрочные перспективы европейской архитектуры безопасности в контексте российско-украинской войны. Важной темой станет усиление координации между Европой и Северной Америкой в обеспечении стабильности на континенте. Отдельно будет рассмотрен вопрос восстановления Украины после окончания боевых действий, включая финансовые и инфраструктурные аспекты. Лондонский саммит демонстрирует стремление западных лидеров сохранить единство в подходе к конфликту и не допустить ослабления международного внимания к ситуации.

Несмотря на то, что прямые переговоры между Россией и Украиной усиливаются лишь в публичном空间, шаги по диалогу через европейских посредников продолжаются. Наблюдатели отмечают, что подобные встречи служат для проверки дипломатических каналов и возможных планов урегулирования. В то же время официальные лица в Москве продолжают настаивать на выполнении своих условий, включая признание новых территориальных реалий. Таким образом, лондонские переговоры представят собой еще один этап в длительном процессе поиска выхода из кризиса, который с каждым месяцем становится более сложным.

В условиях сохраняющейся напряженности на поле боя и усиления военной риторики с обеих сторон, любые дипломатические инициативы приобретают особую значимость. Успех этого саммита будет оцениваться по способности западных партнеров выдвинуть реалистичные предложения, которые могут стать основой для будущих переговоров. Также будет интересно, удастся ли достичь консенсуса по вопросу о возможных контактах с российской стороной на разных уровнях. Все эти моменты делает лондонскую встречу важным событием международной повестки дня





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