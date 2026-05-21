Локомотив выиграл Кубок Гагарина, Хартли завершает карьеру

«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, а главный тренер Боб Хартли объявил о завершении тренерской карьеры. В финале он признался, что плей-офф был очень сложным, но команда справилась с трудностями и одержала победу.

В четверг « Локомотив » победил казанский «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина. Исаев назван самым ценным игроком (MVP) плей‑офф Фонбет чемпионата КХЛ сезона‑2026.

После финала главный тренер ярославцев Боб Хартли объявил, что покидает команду. Непростой плей‑офф, как и сезон в целом. Много матчей у меня было. Я сыграл больше, чем в прошлом году.

Эмоционально, в физическом плане тоже было тяжело. Третий финал подряд. Это очень сильно изматывает. Это ни в коем случае не отговорки, не оправдания.

Будем работать дальше и готовиться. Непростая серия, да. Я где‑то ошибался, делал глупые ляпы. Спасибо ребятам.

Сколько матчей мы вытащили, уступая в две шайбы! Низкий поклон им за это. Они просто красавцы. Моя задача была в этой серии — сделать свою работу, вот и всё.

Как вы видели те 33 секунды с «Авангардом»? Когда в концовке шестого матча серии ваши партнеры вшестером отыгрались со счета 0:2? Я очень сильно ругался и переживал. Голы там были не самые хорошие, с отскоков.

Но парни, повторю — просто красавцы. Я не смотрел. Но у меня отец смотрит это всё. И он мне такой: «Этот то сказал!

Этот то сказал! » А я ему: «Папа, блин, ну отстань от меня, пожалуйста! » Но я понял, что в меня не особо верили. Не могу сказать, что мне это как‑то отравляло жизнь или подкашивало.

В том же году в мой адрес тоже был трэш‑ток. Владиславу Александровичу спасибо большое за это! Но меня прессовали прилично, особенно перед финалом. Но надеюсь, люди однажды поймут, что я мало эмоциональный, и меня этим не вывести.

За третьим Кубком Гагарина вы пойдете с третьим тренером. Как сохранить команду и такой же настрой? Я так понимаю, у нас большинство состава останется. Пацаны обученные.

Каждый знает, что нужно делать. И тренер, который придет, надеюсь, просто сохранит то, что есть. И может быть, что‑то свое добавит.

