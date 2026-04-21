Ловушка длинных выходных: почему мы устаем еще больше и как научиться отдыхать

Психолог Елена Шпагина объясняет, почему короткие выходные часто приводят к выгоранию, и предлагает стратегии для полноценного восстановления сил без чувства вины за невыполненные дела.

Парадоксальная природа коротких праздничных выходных заключается в том, что, несмотря на их кажущуюся продолжительность, они зачастую не приносят ожидаемого восстановления сил. Кандидат психологических наук и доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина отмечает, что многие люди попадают в психологическую ловушку, пытаясь объять необъятное за столь короткий срок.

Человек подсознательно стремится уложить в три дня программу целой недели: от бытовых забот и работы на даче до активного общения с близкими и культурного досуга. В итоге вместо качественного отдыха происходит лишь смена видов деятельности, что в условиях жесткого временного цейтнота ведет к эмоциональному и физическому истощению, а не к накоплению внутреннего ресурса. Основной психологический механизм, мешающий расслабиться, — это постоянное ощущение дефицита времени. Когда человек осознает, что выходные ограничены, мозг переходит в состояние тревожного ожидания финиша. Возникает эффект дедлайна, при котором любое действие сопровождается мыслью о том, что нужно успеть сделать как можно больше. Подобное внутреннее давление не дает возможности замедлиться, почитать книгу или просто побыть в тишине, так как на подсознательном уровне возникает чувство вины за кажущуюся неэффективность. В результате люди, склонные к перфекционизму, возвращаются к своей основной работе с ощущением глубокой неудовлетворенности, чувствуя, что время было потрачено впустую из-за отсутствия сверхпродуктивности. Для того чтобы праздничные дни действительно служили инструментом восстановления, необходимо пересмотреть подход к планированию. Шпагина советует ограничиться одной приоритетной задачей и парой второстепенных дел, оставляя значительные временные интервалы абсолютно свободными. Эти пустые часы, которые можно провести без конкретной цели, крайне важны для ментальной перезагрузки. Важно также помнить, что качественный отдых требует планирования не только списка дел, но и целевого эмоционального состояния. Если ваша цель — чувствовать себя отдохнувшим, то список задач стоит сокращать вдвое от первоначального объема. Здоровый сон продолжительностью не менее 7-9 часов, ежедневные прогулки на свежем воздухе и осознанное принятие того факта, что невозможно успеть сделать все дела мира, являются ключом к сохранению психологического благополучия и профилактике сезонной усталости. Позволение себе ничего не делать — это не лень, а необходимая гигиена психики в условиях современного ритма жизни





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Отдых Психология Тайм-Менеджмент Выгорание Продуктивность

United States Latest News, United States Headlines