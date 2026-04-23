Лиэм Росеньор отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси»

После серии неудачных матчей и разгромного поражения от «Брайтона» Лиэм Росеньор покинул пост главного тренера «Челси». Команда демонстрировала нестабильную игру и установила антирекорды по количеству поражений подряд.

Лиэм Росеньор покинул пост главного тренера « Челси » после серии неудачных матчей, в частности, разгромного поражения от «Брайтона» со счетом 0:3. Его назначение в январе 2024 года, с контрактом до 2032 года, не смогло спасти команду от кризиса.

Росеньор, пришедший на смену Энцо Мареске, не смог привить команде необходимую уверенность и боевой дух. После матча с «Брайтоном» он выразил недовольство отсутствием желания у игроков, что стало предвестником его отставки. Несмотря на яркое начало сезона с шестью победами в семи матчах, «Челси» под руководством Росеньора быстро потерял форму. Команда демонстрировала нестабильную игру, особенно в атаке, где не хватало реализации моментов.

Защита также часто теряла концентрацию, что приводило к пропущенным голам. Росеньор пытался анализировать данные и находить решения, но его нервозность и эмоциональность на бровке поля негативно сказывались на игроках. Он грыз ногти, поправлял очки, активно жестикулировал и постоянно делал записи в блокноте, демонстрируя неуверенность в собственных силах. Его поведение контрастировало со спокойствием опытных тренеров, таких как Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

После поражения от «Брайтона» Росеньор подверг критике игроков, обвинив их в отсутствии желания и плохой игре в единоборствах. Однако, один из лидеров команды, Трево Чалоба, выступил с опровержением, заявив, что игроки выкладывались на максимум.

«Челси» переживает сложный период, установив антирекорды по количеству поражений подряд и отсутствию забитых мячей в АПЛ. Команда не забивала в лиге уже 482 минуты, а последний гол, не забитый Жоао Педро или Коулом Палмером, забил Энцо Фернандес 31 января. Ситуация усугубляется тем, что конкуренты за зону Лиги чемпионов, такие как «Ливерпуль» и «МЮ», значительно оторвались от «Челси» в турнирной таблице. Росеньор признавал проблемы в штрафной площади, как в обороне, так и в атаке, но не смог найти эффективные решения





