Head Topics

Лиэм Росеньор отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси»

Футбол News

ЧелсиЛиэм РосеньорАПЛ
📆4/23/2026 12:09 AM
📰sportsru
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 63%

После серии неудачных матчей и разгромного поражения от «Брайтона» Лиэм Росеньор покинул пост главного тренера «Челси». Команда демонстрировала нестабильную игру и установила антирекорды по количеству поражений подряд.

Лиэм Росеньор покинул пост главного тренера « Челси » после серии неудачных матчей, в частности, разгромного поражения от «Брайтона» со счетом 0:3. Его назначение в январе 2024 года, с контрактом до 2032 года, не смогло спасти команду от кризиса.

Росеньор, пришедший на смену Энцо Мареске, не смог привить команде необходимую уверенность и боевой дух. После матча с «Брайтоном» он выразил недовольство отсутствием желания у игроков, что стало предвестником его отставки. Несмотря на яркое начало сезона с шестью победами в семи матчах, «Челси» под руководством Росеньора быстро потерял форму. Команда демонстрировала нестабильную игру, особенно в атаке, где не хватало реализации моментов.

Защита также часто теряла концентрацию, что приводило к пропущенным голам. Росеньор пытался анализировать данные и находить решения, но его нервозность и эмоциональность на бровке поля негативно сказывались на игроках. Он грыз ногти, поправлял очки, активно жестикулировал и постоянно делал записи в блокноте, демонстрируя неуверенность в собственных силах. Его поведение контрастировало со спокойствием опытных тренеров, таких как Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

После поражения от «Брайтона» Росеньор подверг критике игроков, обвинив их в отсутствии желания и плохой игре в единоборствах. Однако, один из лидеров команды, Трево Чалоба, выступил с опровержением, заявив, что игроки выкладывались на максимум.

«Челси» переживает сложный период, установив антирекорды по количеству поражений подряд и отсутствию забитых мячей в АПЛ. Команда не забивала в лиге уже 482 минуты, а последний гол, не забитый Жоао Педро или Коулом Палмером, забил Энцо Фернандес 31 января. Ситуация усугубляется тем, что конкуренты за зону Лиги чемпионов, такие как «Ливерпуль» и «МЮ», значительно оторвались от «Челси» в турнирной таблице. Росеньор признавал проблемы в штрафной площади, как в обороне, так и в атаке, но не смог найти эффективные решения

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-23 03:09:07