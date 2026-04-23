Еврокомиссия отозвала грант в 2 млн евро у Венецианской биеннале из-за участия российских представителей. МИД РФ назвал это рецидивом антикультуры и призвал к сохранению культурного диалога.

Решение о лишении Венецианской биеннале гранта в размере 2 миллионов евро из-за приглашения российских представителей на выставку является проявлением глубокого кризиса в западной культурной политике, возвращением к практикам, которые можно охарактеризовать как антикультуру.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 23 апреля, комментируя информацию о прекращении финансирования биеннале со стороны Европейской комиссии. Ранее в тот же день представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил о направлении писем правительству Италии и организаторам биеннале, информирующих о решении отозвать грант и выражающих осуждение открытию российского павильона на выставке.

Захарова подчеркнула, что подобные действия являются не разовым случаем, а закономерным следствием тех тенденций, которые наблюдаются на Западе в последние годы, характеризующихся нетерпимостью к иному мнению и попытками политизировать искусство. Она выразила опасение, что если эти тенденции не будут преодолены, западная культура рискует утратить свою глубину и многогранность, навсегда оставаясь в состоянии культурной деградации. По мнению официального представителя МИД, подобные шаги не способствуют развитию международного культурного диалога, а лишь углубляют раскол между странами и народами.

Данный инцидент является частью более широкого контекста, в котором европейские институты все чаще прибегают к политическому давлению на культурные организации, стремясь использовать искусство в качестве инструмента для достижения своих политических целей. Решение Еврокомиссии, безусловно, вызвало широкий резонанс в России и за рубежом, вызвав волну критики со стороны деятелей культуры и экспертов, которые считают, что искусство не должно быть подвержено политической конъюнктуре.

Важно отметить, что российская делегация, приглашенная на Венецианскую биеннале, представляет собой коллектив талантливых художников, чьи работы заслуживают внимания и признания. Исключение российских представителей из международного культурного пространства не только несправедливо по отношению к этим художникам, но и наносит ущерб самому принципу свободы творчества и культурного обмена. В то же время, руководитель культурного центра CREA Пьер Паоло Шельси ранее высказывался о важности сохранения сотрудничества в области искусства, несмотря на политические разногласия, подчеркивая, что культура должна оставаться мостом между народами.

Его позиция отражает мнение многих представителей мирового художественного сообщества, которые считают, что диалог и обмен опытом являются необходимыми условиями для развития искусства и укрепления взаимопонимания между странами. В марте пресс-служба Еврокомиссии официально заявила об осуждении решения Фонда Венецианской биеннале допустить российскую делегацию к участию в фестивале, аргументируя это тем, что европейская культура должна способствовать и защищать демократические ценности, поддерживать открытый диалог, разнообразие и свободу выражения мнений, а в России, по их утверждению, этих условий якобы нет.

Однако, данное утверждение вызывает серьезные вопросы, поскольку российская культура на протяжении веков являлась источником вдохновения для многих поколений художников и мыслителей во всем мире. Более того, в России существует множество творческих коллективов и отдельных художников, которые активно продвигают идеи демократии, свободы и гуманизма в своих работах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 февраля подчеркнул, что русская культура должна быть частью всего мира, поскольку ни одна культура не может развиваться в изоляции.

Он отметил, что попытки изолировать российскую культуру от мирового сообщества являются контрпродуктивными и не способствуют решению существующих проблем. Россия, безусловно, продолжит участвовать в международных арт-ярмарках и выставках, несмотря на политическое давление, и будет стремиться к сохранению и развитию культурных связей с другими странами. Важно помнить, что культура является универсальной ценностью, которая объединяет людей, а не разделяет их





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Венецианская Биеннале Еврокомиссия Россия Культура Искусство Политика Мария Захарова Дмитрий Песков

United States Latest News, United States Headlines