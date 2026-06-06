Личинки майского жука могут уничтожить растительность при высокой концентрации

Ученые предупреждают, что личинки майского жука способны полностью уничтожить растительность на площади при концентрации всего 20 особей на квадратный метр.Эксперт поясняет механизм этого явления и указывает на наиболее уязвимые культуры.
Личинки майского жука, известного также как хрущ, представляют собой значительную угрозу для растительного покрова в условиях высокой концентрации. Согласно выводам научного эксперта, при численности 20 особей на квадратный метр они способны полностью уничтожить всю растительность на определенной территории.
Эти данные приводит заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков. Он поясняет, что личинки развиваются в почве и обладают всеядностью, питаясь корнями как травянистых, так и древесных растений. Такая высокая плотность популяции приводит к полному выеданию корневых систем, что в результате вызывает гибель надземной части растительности. Особо подчеркивается уязвимость молодых посадок сосны в питомниках, а также множество плодовых и ягодных культур, которые могут серьезно пострадать от этой вредительской активности.
Данный факт приобретает особую актуальность в свете участившихся случаев массового размножения майского жука в различных регионах, где его личиночная стадия становится ключевым фактором, определяющим здоровье лесных и сельскохозяйственных экосистем. Ученый指出, что контроль над такой концентрацией вредителей является необходимым условием для сохранения биоразнообразия и продуктивности агроландшафтов. Важно понимать механизмы их распространения и разрабатывать эффективные методы борьбы, которые бы не наносили вред окружающей среде.
Таким образом, проблема майского жука transcends простого вредителя, являясь indicator более широких экологических процессов и требующего комплексного подхода к управлению почвенными сообществами и защите растений
Майский Жук Личинки Вредитель Растения Концентрация Питомники Сосна Плодовые Культуры
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