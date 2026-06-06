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Личинки майского жука могут уничтожить растительность при высокой концентрации

Экология News

Личинки майского жука могут уничтожить растительность при высокой концентрации
Майский ЖукЛичинкиВредитель
📆6/6/2026 3:13 PM
📰РИА Новости
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Ученые предупреждают, что личинки майского жука способны полностью уничтожить растительность на площади при концентрации всего 20 особей на квадратный метр.Эксперт поясняет механизм этого явления и указывает на наиболее уязвимые культуры.

Личинки майского жука, известного также как хрущ, представляют собой значительную угрозу для растительного покрова в условиях высокой концентрации. Согласно выводам научного эксперта, при численности 20 особей на квадратный метр они способны полностью уничтожить всю растительность на определенной территории.

Эти данные приводит заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков. Он поясняет, что личинки развиваются в почве и обладают всеядностью, питаясь корнями как травянистых, так и древесных растений. Такая высокая плотность популяции приводит к полному выеданию корневых систем, что в результате вызывает гибель надземной части растительности. Особо подчеркивается уязвимость молодых посадок сосны в питомниках, а также множество плодовых и ягодных культур, которые могут серьезно пострадать от этой вредительской активности.

Данный факт приобретает особую актуальность в свете участившихся случаев массового размножения майского жука в различных регионах, где его личиночная стадия становится ключевым фактором, определяющим здоровье лесных и сельскохозяйственных экосистем. Ученый指出, что контроль над такой концентрацией вредителей является необходимым условием для сохранения биоразнообразия и продуктивности агроландшафтов. Важно понимать механизмы их распространения и разрабатывать эффективные методы борьбы, которые бы не наносили вред окружающей среде.

Таким образом, проблема майского жука transcends простого вредителя, являясь indicator более широких экологических процессов и требующего комплексного подхода к управлению почвенными сообществами и защите растений

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Майский Жук Личинки Вредитель Растения Концентрация Питомники Сосна Плодовые Культуры

 

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