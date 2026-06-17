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Лионель Месси сделал серьезный шаг к тому, чтобы его никто и никогда не сравнивал с Роналду

Спорт News

Лионель Месси сделал серьезный шаг к тому, чтобы его никто и никогда не сравнивал с Роналду
Лионель МессиКриштиану РоналдуЧемпионат Мира
📆6/17/2026 3:07 PM
📰sportbox
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Лионель Месси показал свою значительную силу и мастерство в матче со сборной Алжира, что вызвало удивление и восхищение у зрителей и экспертов.

Лионель Месси сделал серьезный шаг к тому, чтобы его никто и никогда не сравнивал с Криштиану Роналду в матче со сборной Алжира. По мнению некоторых экспертов, Месси был, есть и будет лучшим футбол истом в истории.

Его рекорд по голам на чемпионате мира будет сложно побить. В матче со сборной Алжира Месси показал свою значительную силу и мастерство, что вызвало удивление и восхищение у зрителей и экспертов. Некоторые из них даже не ожидали, что Месси начнет матч со сборной Алжира, но он показал, что он действительно один из лучших футболистов в мире.

В этой статье мы рассмотрим, как Месси сделал серьезный шаг к тому, чтобы его никто и никогда не сравнивал с Роналду, и как он показал свою значительную силу и мастерство в матче со сборной Алжира

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Лионель Месси Криштиану Роналду Чемпионат Мира Сборная Алжира Футбол

 

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