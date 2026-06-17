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Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, Килиан Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров

Футбол News

Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, Килиан Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров
Лионель МессиЧемпионаты МираАргентина
📆6/17/2026 2:23 AM
📰lifenews_ru
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, выйдя на поле в матче против Алжира. Встреча проходит в Канзас-Сити (США, штат Канзас). 38-летний форвард принял участие в шестом чемпионате мира за карьеру и стал первым футболистом в истории, которому удалось достичь этой отметки. Также нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, выйдя на поле в матче против Алжира. Встреча проходит в Канзас-Сити (США, штат Канзас). 38-летний форвард принял участие в шестом чемпионате мира за карьеру и стал первым футбол истом в истории, которому удалось достичь этой отметки.

Ранее по пять мировых первенств провели мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немцы Лотар Маттеус и Мануэль Нойер, а также португалец Криштиану Роналду, который вошёл в заявку своей национальной команды на турнир 2026 года. Выход на поле в матче с Алжиром позволил аргентинцу обновить ещё одно достижение. Эта игра стала для него 27-й на чемпионатах мира. Ближайшим действующим преследователем Месси по количеству матчей на мундиалях остаётся Роналду.

На счету португальца 22 встречи на мировых первенствах. Лионель Месси выступает за американский клуб «Интер Майами» с 2023 года. До переезда в США он защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды завоевал Кубок Америки и стал олимпийским чемпионом.

Также ему принадлежит рекорд по количеству наград «Золотой мяч» — восемь. нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Это произошло после дубля в матче против команды Сенегала на турнире 2026 года. Француз довёл свой счёт до 14 забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с легендарным немецким форвардом Гердом Мюллером и обошёл Лионеля Месси, а также другого представителя Франции — Жюста Фонтена

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Лионель Месси Чемпионаты Мира Аргентина Франция Килиан Мбаппе Баллы Рекорд

 

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