Аргентинский нападающий и капитан сборной Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Алжира и благодаря этому поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств. Игра проходила в Канзас-Сити (США, штат Миссури). Месси отличился на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи. Всего на его счету теперь 16 голов на чемпионатах мира. Вместе с Месси первое место в списке лучших бомбардиров занимает немец Мирослав Клозе (16).

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииНападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против Алжира и благодаря этому поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств.

Игра проходит в Канзас-Сити (США, штат Миссури). Месси отличился на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи. Всего на его счету теперь 16 голов на чемпионатах мира. Вместе с Месси первое место в списке лучших бомбардиров занимает немец Мирослав Клозе (16).

Спортсмен выступает за американский клуб «Интер Майами» с 2023 года. До переезда в США он защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен». В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды завоевал Кубок Америки и стал олимпийским чемпионом. Также ему принадлежит рекорд по количеству наград «Золотой мяч» — восемь.

По этому показателю француз обогнал Лионеля Месси и Жюста Фонтена, догнал Герда Мюллера, уступая только Роналдо (15) и Мирославу Клозе (16)





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