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Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира

Футбол News

Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира
Лионель МессиЧемпионат МираХет-Трик
📆6/17/2026 3:33 AM
📰sportbox
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Сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира оказалась сильнее команды Алжира со счетом 3:0. В этом матче Лионель Месси стал автором хет-трика, что позволило ему повторить рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.

Сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира оказалась сильнее команды Алжира со счетом 3:0. В этом матче Лионель Месси стал автором хет-трик а, что позволило ему повторить рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.

Этот хет-трик стал 200-м матчем Месси за сборную Аргентины, что является значимым достижением для этого футболиста. Месси в своей карьере за сборную стал участником уже шестого чемпионата мира, что является достижением, сравнимым с Криштиану Роналду и вратарем сборной Мексики Гильермо Очоа

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Лионель Месси Чемпионат Мира Хет-Трик Рекорд Мирослава Клозе Сборная Аргентины Команда Алжира

 

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