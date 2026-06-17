Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира

Сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира оказалась сильнее команды Алжира со счетом 3:0. В этом матче Лионель Месси стал автором хет-трика, что позволило ему повторить рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.

Сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира оказалась сильнее команды Алжира со счетом 3:0. В этом матче Лионель Месси стал автором хет-трик а, что позволило ему повторить рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.

Этот хет-трик стал 200-м матчем Месси за сборную Аргентины, что является значимым достижением для этого футболиста. Месси в своей карьере за сборную стал участником уже шестого чемпионата мира, что является достижением, сравнимым с Криштиану Роналду и вратарем сборной Мексики Гильермо Очоа





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