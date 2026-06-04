Линекер выразил беспокойство по поводу ЧМ-2026 из-за войны США и Ирана

Гари Линекер отметил, что впервые страна-хозяйка чемпионата мира воюет с участником турнира, и выразил опасения по поводу посещаемости и атмосферы. Он также упомянул непредсказуемость Трампа и возможную недоступность билетов.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился своими опасениями по поводу предстоящего чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США , Канаде и Мексике. В интервью он отметил уникальность ситуации: впервые страна-хозяйка турнира находится в состоянии войны с одним из участников.

Речь идет о конфликте между США и Ираном, который продолжается уже несколько лет. Линекер подчеркнул, что это вызывает беспокойство, особенно учитывая непредсказуемость президента США Дональда Трампа. Он также задался вопросом, не станут ли цены на билеты недоступными для обычных болельщиков, что может лишить турнир одной из главных радостей - массового присутствия фанатов со всего мира, например тысяч аргентинцев, бразильцев или голландцев в оранжевых футболках.

Линекер выразил тревогу по этому поводу, но добавил, что его опыт работы на предыдущих чемпионатах, в том числе в России и Катаре, показывает, что как только начинается игра, все внимание переключается на футбол. Эксперты отмечают, что Линекер крайне дипломатично и осторожно подошел к этой теме, назвав ситуацию уникальным случаем. В отличие от многих критиков, которые призывают к санкциям и бойкотам, Линекер избегает резких заявлений, что вызывает уважение даже у тех, кто не согласен с его позицией.

Некоторые комментаторы в соцсетях высмеивают его слова, утверждая, что никакой войны на самом деле нет, а если бы было что-то серьезное, то ФИФА или сами иранцы отказались бы от участия. Однако подобные заявления игнорируют реальные политические противоречия, которые уже повлияли на проведение других спортивных мероприятий. Например, в 2022 году Иран был исключен из женского чемпионата мира по футболу из-за ограничений для женщин-болельщиц. Линекер же призывает сохранять спокойствие и верить, что футбол останется вне политики.

Турнир 2026 года станет первым в истории, который примут три страны. Ожидается, что он установит рекорды по посещаемости и телеаудитории. Однако логистические и политические вызовы огромны. США, как главный организатор, уже столкнулись с критикой за визовую политику и безопасность.

Война с Ираном может привести к тому, что иранские болельщики не смогут получить визы, или возникнут протесты на стадионах. Линекер, как опытный эксперт и болельщик, надеется, что атмосфера праздника перевесит политические разногласия. Он напомнил, что чемпионаты мира всегда объединяли людей, даже в самые трудные времена. Остается только ждать, сбудутся ли его надежды, или уникальный случай станет прецедентом, который изменит облик мирового футбола навсегда





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ЧМ-2026 Линекер Война США Иран Футбол

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