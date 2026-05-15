Линзы с электродами могут стать новой формой лечения депрессии

Линзы , содержащие сверхтонкие электроды , могут «всасывать» информацию о настроении из глаз и управлять нейронными цепями мозга с помощью мягкой стимуляции. Исследование показало, что высокоэффективная терапия линзами улучшила поведение мышей с признаками депрессии, восстановила связь между отделами мозга и повысила уровень серотонина, действие которой положительно влияет на настроение.

