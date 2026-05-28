Ликвидация итальянского наёмника в Донбассе и вопросы участия иностранных бойцов в конфликте на Украине

📆5/28/2026 6:59 PM
В Донбассе погиб итальянский наёмник Алекс Пинески, ранее служивший в сухопутных войсках Италии. Его смерть - не первый случай гибели итальянцев в украинском конфликте. Рассматриваются вопросы легальности участия итальянских граждан в боевых действиях за рубежом, а также проблема пропавших колумбийских наёмников.

В Донбасс е убит ещё один иностранный наёмник, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины. Согласно сообщениям на странице в Facebook*, которая отслеживает иностранных бойцов в ВСУ, погибшим является Алекс Пинески.

Мужчина активно вел социальные сети, публикуя фотографии из зоны боевых действий. Издание Nazione сообщает, что 42-летний уроженец Ла-Специи ранее служил в сухопутных войсках Италии. Предположительно, он был уничтожен 23 мая вместе с несколькими другими военнослужащими в районе населённого пункта Красный Лиман. Repubblica уточняет, что тело Пинески находится в морге, а родственники уже проинформированы о его гибели.

Эта трагедия - не первый случай гибели итальянцев в украинском конфликте. В августе 2025 года стало известно о ликвидации на Украине уроженца Рима 1991 года рождения Луки Чекка. Repubblica тогда отметила, что Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим на Украине с обеих сторон с начала специальной военной операции РФ, хотя официального подтверждения этой статистики от итальянских властей не публиковалось. Кроме того, в июле того же года поступала информация о гибели 21-летнего Артёма Нальято - уроженца Украины, усыновлённого итальянской семьёй.

Напомним, что участие итальянцев в зарубежных вооружённых конфликтах преследуется по уголовным статьям.99% пропавших на Украине колумбийских наёмников остаются ненайденными. Два погибших уже вернулись на родину. С третьим возникли бюрократические проволочки, как отметила Мендиганьо в своём комментарии. Местоположение остальных пока выяснить не удалось, поисковая работа продолжается

Донбасс Наёмники Италия Украина Конфликт Спецоперация Иностранные Бойцы

 

