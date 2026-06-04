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Лидеры международных информационных агентств встречаются с Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме

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Лидеры международных информационных агентств встречаются с Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме
Петербургский Международный Экономический ФоруВладимир ПутинЛидеры Международных Информационных Агентств
📆6/4/2026 10:24 PM
📰Президент России
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Встреча лидеров международных информационных агентств с Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме. А.Кондрашов приветствует участников и благодарит Владимира Путина за традицию встреч с журналистами.

А.Кондрашов: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие гости! Позвольте сразу сказать Вам большое спасибо, что всё это время Вы придерживаетесь неизменной традиции, когда лидеры мировых информационных агентств в дни проведения Петербургского международного экономического форума приезжают сюда, в Северную столицу, для откровенного разговора с Вами, и приглашаете на эту встречу наших коллег – агентство ТАСС.

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