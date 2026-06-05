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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон" и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля

World News

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон" и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля
North KoreaKim Jong-UnKang Won
📆6/5/2026 11:42 PM
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В Москве, 6 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец Военно-морских сил Корейской народной армии "Кан Гон" и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, информирует ЦТАК. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон", приступивший к процессу испытания для оценки способности к оперативному выполнению, и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля", — говорится в сообщении. Судя по фотографиям, на борту была дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Кроме того, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные чиновники. "Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблём и выразил большое удовлетворение тем, что ман'евренность эсминца соответствует оперативным требованиям", — сказано в публикации. Напомним, в апреле текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет. По данным ЦТАК, Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца "Чвэ Хён". Оцените материал ОбществоКим Чжу ЭКим Чен ЫнКНДР

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил эсминец Военно-морских сил Корейской народной армии "Кан Гон" и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля, информирует ЦТАК.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня посетил эсминец ВМС КНА "Кан Гон", приступивший к процессу испытания для оценки способности к оперативному выполнению, и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля", — говорится в сообщении. Судя по фотографиям, на борту была дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Кроме того, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные чиновники.

"Ким Чен Ын высоко оценил способность моряков к управлению кораблём и выразил большое удовлетворение тем, что ман'евренность эсминца соответствует оперативным требованиям", — сказано в публикации. Напомним, в апреле текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет. По данным ЦТАК, Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца "Чвэ Хён". Оцените материал ОбществоКим Чжу ЭКим Чен ЫнКНД

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