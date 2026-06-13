Лидер партии "Процветающая Армения" подал в суд на премьер-министра Армении

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и общественное телевидение страны. Он требует опровергнуть сведения о том, что его партия была создана "по наущению" бывшего президента Роберта Кочаряна и взыскать с телеканала 32,5 тысячи долларов. От Пашиняна Царукян требует опровергнуть ряд высказываний, содержащих обвинения и оскорбления, и взыскать с премьера 24,5 тысячи долларов в качестве компенсации.

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и общественное телевидение страны. Он требует опровергнуть сведения о том, что его партия была создана "по наущению" бывшего президента Роберта Кочаряна, и взыскать с телеканала 32,5 тысячи долларов.

От Пашиняна Царукян требует опровергнуть ряд высказываний, содержащих обвинения и оскорбления, и взыскать с премьера 24,5 тысячи долларов в качестве компенсации. В прошлом году на выборах в парламент Армении партия Царукяна не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер. А в минувший вторник Генеральная прокуратура Армении завела против Царукяна дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", ему запретили выезд из страны. По итогам голосования "Гражданский договор" Пашиняна набрал 49,82 процента голосов.

Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент. На этой неделе сразу несколько политических сил, включая партии Царукяна и Вардановича, потребовали признать итоги выборов недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали.

Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло. Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции





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