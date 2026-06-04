Ливерпуль находится в более выгодном положении в переговорах с Лейпцигом по трансферу Диоманде, чем ПСЖ, но не готов платить более 130 миллионов евро. Также интерес к игроку проявляет Манчестер Сити. Сосьедад рассматривает варианты продажи или аренды своего хавбека Захаряна летом.

Ливерпуль проявляет интерес к игроку Лейпциг а Диоманде , находясь в более выгодном положении, чем ПСЖ , но не готов платить более 130 миллионов евро. Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы уже связались с Лейпциг ом и активизировали работу над трансфером.

Однако, Ливерпуль пока не готов выложить такую сумму. Кроме Ливерпуля и ПСЖ, интерес к Диоманде проявляет Манчестер Сити. Также, Сосьедад рассматривает варианты продажи или аренды своего хавбека Захаряна летом. В интервью Рикельме рассказал о недавней встрече с Холандом и Реалом, но не стал раскрывать подробности, опасаясь навредить своей репутации.

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Ливерпуль Лейпциг Диоманде ПСЖ Манчестер Сити Сосьедад Захарян

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