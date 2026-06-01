Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Летнее солнцестояние и сближение Венеры и Юпитера: главные астрономические явления июня

Наука News

Летнее солнцестояние и сближение Венеры и Юпитера: главные астрономические явления июня
Летнее СолнцестояниеСближение Венеры И ЮпитераАстрономические Явления
📆6/1/2026 3:23 AM
📰РИА Новости
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 59%

Летнее солнцестояние и сближение Венеры и Юпитера станут главными астрономическими явлениями июня. Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал, что 9 июня можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера на вечернем небе. Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году.

21 июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году. Сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе, а также день летнего солнцестояния и появление серебнистых облаков станут главными астрономическими явлениями июня.

Сближение Венеры и Юпитера, которое ожидается 9 июня, будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. Однако рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля или телескопа. Объекты будут видны рядом на вечернем небе в пределах 15 градусов. Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году.

Завершит месяц полнолуние 30 июня. Эти высотные облака подсвечиваются солнцем, которое находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать облака надо в северном направлении ближе к полуночи

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Летнее Солнцестояние Сближение Венеры И Юпитера Астрономические Явления Научный Сотрудник ГМИК Физико-Астрономический Отдел

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 06:23:23