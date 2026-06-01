Летнее солнцестояние и сближение Венеры и Юпитера: главные астрономические явления июня

Летнее солнцестояние и сближение Венеры и Юпитера станут главными астрономическими явлениями июня. Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал, что 9 июня можно будет наблюдать сближение Венеры и Юпитера на вечернем небе. Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году.

21 июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году. Сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе, а также день летнего солнцестояния и появление серебнистых облаков станут главными астрономическими явлениями июня.

Сближение Венеры и Юпитера, которое ожидается 9 июня, будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. Однако рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля или телескопа. Объекты будут видны рядом на вечернем небе в пределах 15 градусов. Двадцать первого июня наступит летнее солнцестояние - самый длинный день в году.

Завершит месяц полнолуние 30 июня. Эти высотные облака подсвечиваются солнцем, которое находится не очень низко за горизонтом. Наблюдать облака надо в северном направлении ближе к полуночи





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