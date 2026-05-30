Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался по поводу перезахоронения в Киеве одного из руководителей ОУН*. Он назвал это событие историческим плевком в лицо Польше и подчеркнул, что действия президента Украины Владимира Зеленского будут иметь негативные последствия для Украины и ее международных отношений.

По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский деградировал морально и интеллектуально, поэтому не задумывается о том, как его популизм на крови и потуги по возрождению фашизма будут восприниматься союзниками. Слуцкий считает, что Зеленский считает всех союзников связанными общей русофобской порукой. Во время Второй мировой войны главаря ОУН Андрея Мельника и его жены Софии перезахоронили в Киеве, что, по мнению Слуцкого, является официальным прославлением нацистских преступников. Депутат также напомнил, что ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

Слуцкий подчеркнул, что действия Зеленского будут иметь негативные последствия для Украины и ее международных отношений. В частности, он отметил, что возрождение фашизма на Украине будет воспринято как угроза региональной безопасности и стабильности. Слуцкий также подчеркнул, что ЛДПР будет продолжать поддерживать позицию России по Украине и будет работать над укреплением отношений между двумя странами





