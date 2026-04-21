Леонид Тамбиев возглавил московское Динамо

Московское Динамо удивило хоккейную общественность, назначив Леонида Тамбиева главным тренером вместо ожидавшегося многими Романа Ротенберга. Специалист, ранее работавший в штабе Игоря Ларионова, берет на себя руководство столичным клубом после успешного опыта в Адмирале.

Московское хоккей ное Динамо официально объявило о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды. Это событие стало настоящей сенсацией для спорт ивной общественности, так как эксперты и СМИ в течение нескольких недель предсказывали приход на эту должность Романа Ротенберга, входящего в совет директоров клуба.

Тамбиев, который последние месяцы провел в тренерском штабе Игоря Ларионова в санкт-петербургском СКА, уже приступил к первым обязанностям и выразил огромную гордость тем, что ему доверили возглавить столь титулованный коллектив с богатейшей историей. В своем первом интервью в качестве наставника бело-голубых он подчеркнул, что осознает степень ответственности перед обществом Динамо, отметившим недавно 103-летие своего существования. Специалист признался, что заранее согласовал с руководством СКА возможность самостоятельной работы, если поступит достойное предложение, что позволило ему оперативно принять вызов от столичного гранда. Назначение Тамбиева застало врасплох большинство хоккейных аналитиков, так как буквально накануне известный журналист Александр Боярский утверждал, что кандидатура Ротенберга утверждена почти на сто процентов. Сами легенды советского хоккея, включая Александра Якушева и Владимира Юрзинова, ранее публично поддерживали амбиции Ротенберга, отмечая его вклад в развитие молодых талантов в системе петербургских армейцев. Тем не менее акционеры Динамо решили пойти по иному пути, выбрав опытного стратега. Судьба же Романа Ротенберга остается предметом активных дискуссий в прессе: по инсайдерской информации, он может продолжить карьеру в минском Динамо или челябинском Тракторе. Валерий Каменский и Максим Сушинский считают, что возвращение Ротенберга к полноценной тренерской работе в КХЛ является лишь вопросом времени, так как в его услугах заинтересованы амбициозные организации, желающие провести качественную перестройку своих составов в межсезонье. Эксперты характеризуют приход Тамбиева как решение, основанное на прагматичном расчете. За четыре года работы во владивостокском Адмирале тренер доказал, что способен добиваться высоких результатов даже с ограниченными ресурсами. Пиком его карьеры на Дальнем Востоке стал сезон 2022/2023, когда Адмирал сенсационно пробился в полуфинал Восточной конференции, обыграв грозный Салават Юлаев и создав серьезные проблемы казанскому Ак Барсу. Несмотря на последующее увольнение из-за накопленной ментальной усталости, его навыки работы с молодежью и умение выстроить дисциплинированную игру в обороне остались востребованными. После перехода в штаб СКА в феврале он сумел значительно улучшить показатели армейцев в защите, что стало ключевым фактором для руководства Динамо при принятии кадрового решения. Сейчас перед Тамбиевым стоит сложнейшая задача: вернуть столичный клуб на вершину турнирной таблицы и доказать, что ставка на его системный подход была абсолютно верной в условиях высокой конкуренции в лиге





