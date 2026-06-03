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Ленинградская область отразила атаку 59 украинских беспилотников

Происшествия News

Ленинградская область отразила атаку 59 украинских беспилотников
Атака БеспилотниковЛенинградская ОбластьАлександр Дрозденко
📆6/3/2026 12:29 PM
📰aifonline
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В ночь с 2 на 3 июня в Ленинградской области была успешно отражена атака 59 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По словам Дрозденко, все беспилотные летательные аппараты были сбиты, и это не привело к разрушениям на промышленных и других объектах критической инфраструктуры, а также к жертвам среди населения. Однако, согласно его данным, обломки сбитых дронов причинили незначительные повреждения нескольким частным домам в Лужском районе.

В ночь с 2 на 3 июня в Ленинградской области была успешно отражена атака 59 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ-2026 ).

По словам Дрозденко, информация об атаке дронов ВСУ на территорию региона поступила около 2:30. Он также отметил, что все 59 беспилотных летательных аппаратов были сбиты, и это не привело к разрушениям на промышленных и других объектах критической инфраструктуры, а также к жертвам среди населения. Однако, согласно его данным, обломки сбитых дронов причинили незначительные повреждения нескольким частным домам в Лужском районе. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаке украинских дронов на объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах.

По его словам, несколько объектов получили повреждения, и в результате атаки есть пострадавшие

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Атака Беспилотников Ленинградская Область Александр Дрозденко ПМЭФ-2026 Украинские Дроны

 

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