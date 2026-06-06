Ленобласть отбила атаку 72 украинских дронов, в Белгородской области - жертвы, в Азовском море - падение грузового судна

В Ленинградской области ПВО уничтожило 72 вражеских беспилотника, в Белгородской области произошли гибель мужчины и ранения от FPV‑дронов, в Азовском море в результате атаки дронов погибло пять азербайджанцев на грузовом судне.

В субботу, 6 июня, глава Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в официальном Telegram‑канале сведения о масштабных боевых действиях против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые предпринимала противовоздушная оборона региона.

По его словам, в течение ночного часа над областью было обнаружено попытка массированной атаки со стороны украинских дронов - всего 72 единицы попытались пролететь над территорией субъектов РФ. С первой минуты ПВО Ленобласти приступила к перехвату, и уже к 5:39 по местному времени удалось уничтожить 25 аппаратов. К 6:44 утра количество сбитых дронов возросло до 55, а к концу часа общее число уничтоженных единиц достигло 72.

Дрозденко подчеркнул, что боевая работа продолжается, но пока информации о разрушениях, пожарах или пострадавших среди гражданского населения в Ленинградской области не поступало. Показатели эффективности противовоздушной обороны в данном случае демонстрируют высокий уровень готовности российских средств ПВО к комплексному реагированию на массовые авиационные угрозы.



Тем временем в соседних регионах также фиксируются последствия атак украинских дронов. В Белгородской области в городе Шебекино в результате попадания украинского БПЛА в легковой автомобиль погиб мужчина; официальные данные пока не раскрывают его имя и обстоятельства происшествия.

В том же регионе, в селе Отрадное, местный житель получил ранения после того, как в непосредственной близости к нему взорвался так называемый FPV‑дрон, управляемый в реальном времени. Эти инциденты подтверждают, что украинские силы продолжают использовать как крупные тактические, так и небольшие тактические дроны для нанесения ущерба инфраструктуре и гражданскому населению в приграничных районах России.





Дополнительные сообщения поступили из зоны Азовского моря, где украинские БПЛА нанесли серьёзный удар по группе грузовых судов, следующих из турецких портов в сторону Ростова‑на‑Дону с целью доставить зерно. По данным российских и азербайджанских источников, в результате атак погибли пять граждан Азербайджана, находившихся на борту одного из атакованных судов. Эта трагедия подчёркивает растущую роль беспилотных технологий в современных конфликтах, а также их потенциал для создания человеческих жертв даже за пределами непосредственно затронутых территорий.

В целом, события последних дней демонстрируют эскалацию воздушного измерения конфликта между Россией и Украиной, где дроны становятся важным инструментом как для атак, так и для противодействия, а национальные системы ПВО вынуждены постоянно адаптироваться к новым угрозам





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ленинградская Область Беспилотники ПВО Белгородская Область Азовское Море

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Обертка для бизнеса: почему резко вырос приток средств в корпоративные ЗПИФыВ первые три месяца 2026 года ЦБ зафиксировал резкий рост приток средств в закрытые паевые инвестиционные фонды. Причем основной приток — 72% — пришелся на закрытые корпоративные фонды, в то время как год назад существенные средства привлекли индивид

Read more »

В Москве мотоциклист насмерть сбил 72-летнего тренера по гимнастике СелифановаВ центре Москвы 3 июня вечером произошла трагедия. Заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов попал под колёса мотоцикла и скончался в больнице. Ему было 72 года, передаёт сайт MK.ru.

Read more »

Алексей Глызин больше недели терпел боль в ноге и попал в больницу с тромбозом72-летний певец Алексей Глызин более недели терпел боль в ноге и не обращался к врачам, пока состояние не ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Read more »