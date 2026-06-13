Легкий майонез: миф или правда?

Анастасия Лебедева, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, рассказала о том, что так называемый «лёгкий» майонез действительно может содержать меньше калорий, но автоматически полезным он не становится. Она предупредила, что снижение жирности часто компенсируется добавками, а надпись light нередко работает прежде всего как маркетинговый инструмент. Кроме того, она напомнила, что жир в майонезе отвечает не только за калории, но и за текстуру, вкус и насыщение, и когда его резко убирают, продукт становится водянистым и нестабильным, поэтому производители добавляют модифицированный крахмал, загустители, ароматизаторы и сахар, делая «лёгкий» майонез более ультрапереработанным. Кроме того, она предупредила, что проблема начинается, когда майонез становится ежедневной основой рациона, особенно в сочетании с фастфудом, полуфабрикатами и избытком соли.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииТак называемый «лёгкий» майонез действительно может содержать меньше калорий, но автоматически полезным он не тановится.

Снижение жирности часто компенсируется добавками, а надпись light нередко работает прежде всего как маркетинговый инструмент, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. По её словам, жир в майонезе отвечает не только за калории, но и за текстуру, вкус и насыщение, и когда его резко убирают, продукт становится водянистым и нестабильным, поэтому производители добавляют модифицированный крахмал, загустители, ароматизаторы и сахар, делая «лёгкий» майонез более ультрапереработанным.

К тому же срабатывает психологический эффект: люди воспринимают light-продукты как «почти диетические» и начинают есть их в больших количествах. В итоге калорийность рациона не уменьшается, а иногда даже растёт, предупредила эксперт.

«Проблема начинается, когда майонез становится ежедневной основой рациона, особенно в сочетании с фастфудом, полуфабрикатами и избытком соли»,





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