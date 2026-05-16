Полузащитник 'Барселоны' Поль Левандовский покидает клуб и присоединяется к 'сине-гранатовым' в 2022 году. Контракт 37-летнего форварда рассчитан до 30 июня.

Левандовский присоединился к 'сине-гранатовым' в 2022 году. Контракт 37-летнего форварда рассчитан до 30 июня. Ранее СМИ сообщали, что Левандовский продолжит карьеру в саудовском 'Аль-Хиляле'. После четырех лет, полных испытаний и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше.

Я ухожу с ощущением, что миссия завершена. Четыре сезона, три чемпионства. Никогда не забуду ту любовь, которую мне дарили болельщики с самых первых дней. Каталония - мой дом.

Спасибо всем, кого я встретил на этом пути за эти прекрасные четыре года. Особая благодарность президенту Жоану Лапорту за то, что дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере.

'Барса' вернулась туда, где ей и положено быть. Спасибо тебе, Роберт, за каждый гол, каждую битву и каждый волшебный момент в этих цветах. Левандовский провел за команду 191 матч, забил 119 мячей и отдал 24 голевые передачи. Вместе с 'Барселоной' поляк стал трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, а также три раза выиграл Суперкубок Испании.

Ранее нападающий выступал за мюнхенскую 'Баварию', дортмундскую 'Боруссию' и польский 'Лех'. Чемпионат мира Нет никаких сомнений, что 'Зенит' станет чемпионом.

'Краснодар' сам виноват Моуринью согласовал контракт с 'Реалом' до 2028 года - СМИ Краснодар за две недели проиграет два титула - Гасилин Гол Али Соу. Ризеспор - Бешикташ. 2:0 (видео). Чемпионат Турции. Футбол Ризеспор - Бешикташ.

Чемпионат Турции. Тур 34 Правилах применения рекомендательных технологий Средство массовой информации сетевое издание 'www.sportbox.ru' зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания 'www.sportbox.ru': ООО 'Национальный спортивный телеканал' Номер телефона редакции СМИ сетевого издания 'www.sportbox.ru': +7 (495) 653 841





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Poland Barcelona Leandro Paredes Al Hilal Champions League World Cup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ!8️⃣1️⃣0️⃣ Александр Овечкин забросил очередную шайбу и снёс ещё парочку рекордов! 💫 В истории НХЛ никто в возрасте 37 лет не забивал 30 голов быстрее Александра. Ови — ходячий рекорд! 😎🔥

Read more »

МАГАТЭ и сеть STAR-NET будут сотрудничать в области ядерного образованияСрок предыдущего соглашения о сотрудничестве истек 30 мая 2022 года

Read more »

Генерал Попов обжаловал ограничение ему срока ознакомления с материалами делаАдвокат бывшего командующего 58-й армией Сергей Буйновский пояснил, что сейчас его подзащитный ознакомился с 30 томами из 37

Read more »

Генерал Попов обжаловал ограничение срока ознакомления с материалами делаЗащита и сам Попов ознакомились с 30 томами уголовного дела из 37.

Read more »

Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов СВО в новых регионахДокумент охватывает военнослужащих, выполнявших задачи в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Read more »

«Барса» не продлит контракт с Левандовским. На место форварда могут купить Этта-Эйонга, а не Альвареса (Diario Sport)Действующее соглашение 37-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года.

Read more »