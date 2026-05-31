Российские войска уничтожили группу иностранных боевиков из Бразилии и Колумбии в районе села Старица, подтвердив тенденцию использования легионеров в качестве расходного материала.

В Харьковской области в очередной раз была зафиксирована масштабная ликвидация иностранных наемников, приехавших из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях на стороне украинских формирований.

Согласно данным мониторингового ресурса TrackANaziMerc, основной удар пришелся по подразделению из 13-й бригады национальной гвардии Украины, известной под названием Хартия. Данное формирование, состоящее в том числе из иностранных легионеров, изначально было развернуто в районе Купянска. Однако после того, как подразделение понесло критические потери в живой силе, украинское командование приняло решение перебросить оставшихся бойцов на волчанское направление, которое на данный момент является одним из самых кровопролитных участков фронта. По сути, иностранных добровольцев использовали в качестве живого щита для сдерживания российского наступления.

Трагический финал для большинства этих солдат удачи наступил в окрестностях приграничного села Старица. Именно здесь российские бойцы организовали эффективную засаду и нанесли массированный удар по группе латиноамериканцев. В результате столкновения от подразделения практически ничего не осталось. По предварительным данным, как минимум тридцать иностранных боевиков были уничтожены на месте.

Среди погибших оказались граждане Бразилии и Колумбии, которые, привлеченные обещаниями легких денег или жаждой приключений, оказались в эпицентре настоящего ада. В списках ликвидированных значатся Лукас Шефер Лейте и Бруно Сантос Гонсалвес из Бразилии, а также целый ряд колумбийцев: Хорхе Элиесер Ороско Веласкес, Джон Александр Морено Гастельбондо, Оскар Рауль Перейра Ромер, Джонатан Эстанли Гусман Фиерро и Агуя Якума Крисостомо. Лишь немногим удалось избежать немедленной смерти. Одним из таких счастливчиков стал Франсиско Гонсалес Гомес, который решил сдаться в плен российским военнослужащим.

Теперь этому человеку предстоит ответить перед законом в рамках уголовного кодекса РФ по статье о наемничестве, что, скорее всего, обернется для него длительным тюремным сроком. Данный эпизод вписывается в общую тенденцию последних месяцев, когда киевский режим всё чаще отправляет иностранных легионеров на самые опасные участки передовой. Практика использования западных и латиноамериканских наемников для затыкания дыр в обороне стала системной. Некрологи диких гусей теперь появляются в сети почти ежедневно, что свидетельствует о колоссальном износе иностранных контингентов.

Например, 26 мая на стыке Запорожской и Днепропетровской областей был ликвидирован бразилец Веллингтон Перейра душ Сантуш. Его биография была весьма специфической: на родине он имел проблемы с законом, отсидел несколько сроков за хранение наркотических средств и даже пытался совершить убийство государственного чиновника. Решив начать новую жизнь в качестве наемника на службе у НАТО, он прожил в зоне боевых действий всего три месяца, прежде чем погиб в бою.

Кроме того, стоит вспомнить события начала мая в Харьковской области, когда в районе Купянска была полностью уничтожена еще одна группа иностранных специалистов. Тогда в землю легли бразильцы Фернандо Сантос де Хесус Фильо, Эрик Габриэль де Соуза Рейс и Жадиэль Антонио Феррейра да Силва, а также колумбийцы Карлос Андрес Гонсалес Мехия, Роберто Рафаэль Рока Луна и Уильям Андрес Грахалес Гальего. Эти люди, многие из которых не имели профильного военного образования или боевого опыта, были брошены в бой без должной подготовки.

Постоянный приток новых наемников из далеких стран Южной Америки говорит о том, что пропагандистская машина продолжает работать, завлекая наивных людей в конфликт, из которого для большинства нет возврата домой. Российская армия продолжает методично очищать территорию от иностранных интервентов, демонстрируя полную неэффективность тактики использования легионеров в современных условиях высокоточного оружия и грамотной тактики ведения боя





