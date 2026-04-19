Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Латвия и Литва отказали в разрешении на пролет его самолета через их воздушное пространство по пути в Москву для участия в праздновании 9 Мая. Фицо пообещал найти альтернативный маршрут, подчеркнув свою позицию, отличную от курса многих европейских стран в отношении России.

Латвия и Литва заблокировали воздушное пространство для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который планировал посетить Москву для участия в торжествах по случаю 9 Мая . Сам Фицо подтвердил эту информацию, заявив в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook, что его страна получила уведомление от властей Латвии и Литвы о запрете пролета через их территорию.

Премьер-министр Словакии заверил, что, несмотря на возникшие трудности, он намерен найти альтернативный маршрут для поездки в российскую столицу, как это уже было сделано в прошлом году. Заявление о намерении Фицо посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, было сделано им в начале апреля.

Эта новость вызвала значительный интерес, поскольку Роберт Фицо известен своей позицией, отличающейся от официального курса многих европейских стран в отношении России и Украины. Он неоднократно высказывался за необходимость налаживания диалога с Москвой и критиковал санкционную политику Европейского союза, а также призывал к пересмотру подхода к оказанию военной помощи Киеву.

Подобная риторика и намерения премьер-министра Словакии порождают дискуссии о возможных последствиях для единства ЕС и его внешней политики. В то время как некоторые страны Прибалтики, входящие в ЕС и НАТО, демонстрируют жесткую позицию по отношению к России, Словакия под руководством Фицо занимает более прагматичный и, с точки зрения некоторых наблюдателей, более независимый курс. Это создает определенное напряжение внутри Евросоюза, где по многим вопросам, касающимся отношений с Россией, существует стремление к консенсусу.

Запрет на пролет через воздушное пространство Латвии и Литвы является иллюстрацией сложных геополитических реалий, с которыми сталкиваются европейские лидеры. Решение о недопуске самолета Фицо может быть расценено как попытка оказать давление на словацкого премьера и ограничить его возможности для взаимодействия с российской стороной, особенно в преддверии такого значимого для России события, как День Победы.

Важно отметить, что в условиях текущей международной напряженности подобные шаги могут иметь далеко идущие последствия для двусторонних отношений и общей атмосферы в Европе. В то время как Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, также известен своей неортодоксальной позицией по ряду вопросов, касающихся России и Украины, Роберт Фицо, похоже, идет по схожему пути, бросая вызов общепринятым подходам Брюсселя.

Его действия и заявления часто рассматриваются как создание дополнительных вызовов для европейской дипломатии и попытка отстаивать национальные интересы Словакии, даже если это противоречит доминирующей линии ЕС. Планы Фицо посетить Москву на 9 Мая, несмотря на противодействие со стороны Латвии и Литвы, подчеркивают его стремление к поддержанию контактов с Россией и, возможно, к демонстрации собственной политической субъектности на международной арене.

Этот случай является еще одним примером того, как различия во взглядах и подходах внутри Европейского союза могут приводить к конкретным действиям, влияющим на дипломатические и логистические возможности его членов. Дальнейшее развитие событий и то, как именно Роберт Фицо осуществит свою поездку, останется предметом пристального внимания как внутри Словакии, так и на международном уровне.





