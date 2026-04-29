Латвия ужесточает правила получения ВНЖ: лишение за три нарушения ПДД

В Латвии вступили в силу поправки к закону об иммиграции, позволяющие аннулировать временный вид на жительство за систематические административные правонарушения, включая нарушения ПДД и другие правонарушения.

В Латвии вступили в силу значительные изменения в закон одательстве об иммиграции, ужесточающие условия получения и сохранения временного вида на жительство ( ВНЖ ). Новые поправки , вступившие в силу 29 апреля, вводят возможность аннулирования ВНЖ за систематические административные правонарушения , что представляет собой существенный сдвиг в политике в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее лишение ВНЖ было связано преимущественно с более серьезными правонарушениями, такими как уголовные преступления или угроза национальной безопасности. Теперь же, даже три незначительных нарушения, особенно в определенных сферах, могут привести к потере документа, дающего право на проживание в стране. Конкретно, закон предусматривает аннулирование ВНЖ в случае трех административных правонарушений, совершенных в течение одного года, в следующих областях: общественный порядок, управление (что может включать нарушения в сфере предпринимательской деятельности или административных процедур), дорожное движение и защита прав детей.

Особое внимание уделяется нарушениям правил дорожного движения, что может затронуть значительное число иностранных граждан, использующих автомобили для работы или личных нужд. Помимо этого, в перечень правонарушений, которые могут привести к лишению ВНЖ, входят агрессивное поведение, причинение легкого вреда здоровью, использование символики тоталитарных режимов в публичном месте, домогательства сексуализированного характера. Важно отметить, что решение о лишении ВНЖ не будет приниматься автоматически. Каждый случай будет рассматриваться компетентными органами, что предполагает проведение проверки и оценку всех обстоятельств дела.

Это позволяет избежать необоснованных решений и обеспечить соблюдение прав иностранных граждан. Однако, наличие трех правонарушений в указанных категориях создает серьезный риск потери ВНЖ, что требует от иностранных граждан повышенного внимания к соблюдению латвийского законодательства. В целом, латвийский закон об иммиграции содержит более 30 оснований для лишения временного вида на жительство. Некоторые из этих оснований были добавлены в связи с геополитической ситуацией, в частности, после начала вооруженного конфликта в Украине.

Теперь ВНЖ может быть аннулирован, если лицо оказывает значительную поддержку странам, представляющим угрозу суверенитету демократических государств. Это положение направлено на предотвращение деятельности, направленной на подрыв стабильности и безопасности Латвии и ее союзников. Новые поправки отражают стремление латвийских властей к более строгому контролю за соблюдением законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также к защите национальных интересов и ценностей. Власти подчеркивают, что целью изменений является не создание препятствий для добросовестных иностранных граждан, а обеспечение соблюдения законности и предотвращение злоупотреблений.

В то же время, критики отмечают, что новые правила могут быть слишком жесткими и привести к несправедливым решениям, особенно в отношении тех, кто не знаком с особенностями латвийского законодательства. В связи с этим, важно, чтобы органы власти обеспечивали прозрачность и объективность при рассмотрении каждого случая лишения ВНЖ, а также предоставляли иностранным гражданам возможность обжаловать решения, которые они считают несправедливыми. В конечном итоге, эффективность новых поправок будет зависеть от того, насколько сбалансированно и справедливо они будут применяться на практике





