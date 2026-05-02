Ландо Норрис и Шарль Леклер подвели итоги квалификации к Гран-при Майами

Ландо Норрис и Шарль Леклер прокомментировали результаты квалификации к Гран-при Майами, отметив сложные условия и высокий уровень конкуренции. Норрис подчеркнул, что команда сделала все возможное, но соперники показали лучший результат. Леклер признал, что «Феррари» пока не может конкурировать с лидерами.

Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, отметив, что не удивлен результатами команды и ухудшением позиций в сравнении с первой квалификацией и спринтом. По его мнению, соперники вчера выступили не на полную мощь, а сегодня продемонстрировали свой истинный потенциал.

«Как мне кажется, мы все равно неплохо поработали. Просто вчера соперники выступили плохо, а сегодня сделали свою работу так, как должны были – честно говоря, у меня именно такое мнение. Так что я бы не сказал, что у нас много поводов для жалоб. Хотя сегодня машиной и правда было сложнее управлять – из-за ветра, температуры и так далее.

Может быть, сама машина тоже работала не так хорошо, и мне по какой-то причине было труднее ей управлять. Но произошло это не потому, что мы что-то поменяли. Просто немного изменились условия, а соперники сделали свою работу. Думаю, результат вполне заслуженный.

И да, у нас и правда по какой-то причине было больше проблем с распределением энергии. Когда я начал свой финальный быстрый круг, батарея по какой-то причине работала не на максимуме. Круг получился далеко не лучшим и нам нужно во всем разобраться. При этом я не думаю, что люди по достоинству оценили то, как мы отработали вчера в сравнении с конкурентами.

Мы были явно быстрее соперников – вот почему я был так доволен вчерашним выступлением, как и сегодняшним спринтом, потому что мы выжали максимум», – подчеркнул Норрис. Он также отметил, что соперники, включая «Макларена», были очень близки к его результатам.

«Их болид уже тогда либо не уступал нам, либо был быстрее во всех поворотах. Просто у них возникли некоторые проблемы. И Макс Ферстаппен, и «Ред Булл» тоже были быстры. Так что я не удивлен результатом.

Скорее я удивлен тем, как трудно нам пришлось сегодня», – добавил гонщик. Шарль Леклер из «Феррари» также высказался по поводу квалификации.

«К третьему сегменту соперники вновь переключились на следующую передачу и заметно прибавили в скорости. «Феррари» пока так не умеет», – признал он. Леклер отметил, что команда продолжает работать над улучшением производительности, но пока не может конкурировать на равных с лидерами. В целом, гонщики отметили, что условия на трассе были сложными, а конкуренция – жесткой.

Норрис и Леклер согласились, что их команды сделали все возможное, но в борьбе за первые места им пока не хватает скорости и стабильности





