Латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает делать заявления, критикующие Россию, что связывают с необходимостью соответствовать политической линии Латвии. Депутат Рижской думы Алексей Росликов выразил недоумение по поводу ее позиции, отметив, что в России ей было комфортнее. Рассмотрены также ее призывы к увеличению военной помощи Украине и обращения в Следственный комитет РФ.

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле продолжает активно выражать антироссийские взгляды, что, по мнению некоторых политиков, связано с необходимостью соответствовать официальной политической линии Латвии. Депутат Рижской думы, Алексей Росликов , прокомментировал ситуацию, отметив, что для успешной жизни и работы в Латвии артистам и общественным деятелям требуется придерживаться принятой в стране повестки дня.

Он выразил недоумение по поводу позиции Вайкуле, подчеркнув, что ей, судя по всему, сложно осознать логику подобного поведения. Росликов также напомнил, что в России, где Вайкуле пользовалась значительной популярностью и уважением, ей было гораздо комфортнее и безопаснее, чем в современной Латвии, где ее взгляды, очевидно, не всегда разделяются. По мнению политика, решение певицы выглядит непоследовательным и вызывает вопросы.

Ситуация вокруг Лаймы Вайкуле является отражением более широких тенденций в Прибалтике, где наблюдается рост антироссийских настроений и стремление к полному разрыву связей с Россией. Этот процесс сопровождается различными проявлениями русофобии, включая публичные заявления, направленные на дискредитацию российской культуры и истории. В частности, в 2023 году в Следственный комитет Российской Федерации была направлена просьба о проверке действий Лаймы Вайкуле на предмет реабилитации нацизма.

Это связано с ее публичными заявлениями о необходимости демонтажа памятников советским солдатам, которые, по ее мнению, не представляют никакой художественной ценности. Подобные высказывания вызвали широкий общественный резонанс и были расценены как оскорбительные для ветеранов и всех, кто чтит память о Великой Отечественной войне. Кроме того, Вайкуле последовательно выступает против проведения специальной военной операции на Украине, что также вызывает критику со стороны российских официальных лиц и общественных деятелей.

В июле 2025 года, во время проведения музыкального фестиваля в Юрмале, Лайма Вайкуле открыто призвала к увеличению поставок вооружений Украине. Этот призыв, прозвучавший на международной площадке, вызвал неоднозначную реакцию и был воспринят многими как провокация. Действия Вайкуле, направленные на поддержку Украины и критику России, рассматриваются как часть более широкой кампании по формированию негативного образа России в международном общественном мнении. Важно отметить, что позиция Вайкуле не является общепринятой в Латвии, и многие жители страны выражают несогласие с ее радикальными взглядами.

Однако, ее влияние на общественное мнение и ее активная позиция в медиапространстве делают ее заметной фигурой в контексте российско-латвийских отношений. В целом, ситуация вокруг Лаймы Вайкуле демонстрирует сложность и противоречивость политической обстановки в Прибалтике и отражает глубокие разногласия между Россией и странами региона. Несмотря на критику и негативную реакцию со стороны России, Вайкуле продолжает активно выражать свою позицию, что свидетельствует о ее принципиальности и готовности отстаивать свои убеждения.

В то же время, ее действия вызывают вопросы о целесообразности и последствиях подобной политической активности





Лайма Вайкуле Латвия Россия Русофобия Политика СВО Памятники Алексей Росликов Юрмала Украина

