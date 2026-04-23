Head Topics

Лайма Вайкуле и антироссийская позиция: соответствие латвийской повестке или личный выбор?

Политика News

📆4/23/2026 3:54 AM
📰Известия
138 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 93% · Publisher: 51%

Латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает делать заявления, критикующие Россию, что связывают с необходимостью соответствовать политической линии Латвии. Депутат Рижской думы Алексей Росликов выразил недоумение по поводу ее позиции, отметив, что в России ей было комфортнее. Рассмотрены также ее призывы к увеличению военной помощи Украине и обращения в Следственный комитет РФ.

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле продолжает активно выражать антироссийские взгляды, что, по мнению некоторых политиков, связано с необходимостью соответствовать официальной политической линии Латвии. Депутат Рижской думы, Алексей Росликов , прокомментировал ситуацию, отметив, что для успешной жизни и работы в Латвии артистам и общественным деятелям требуется придерживаться принятой в стране повестки дня.

Он выразил недоумение по поводу позиции Вайкуле, подчеркнув, что ей, судя по всему, сложно осознать логику подобного поведения. Росликов также напомнил, что в России, где Вайкуле пользовалась значительной популярностью и уважением, ей было гораздо комфортнее и безопаснее, чем в современной Латвии, где ее взгляды, очевидно, не всегда разделяются. По мнению политика, решение певицы выглядит непоследовательным и вызывает вопросы.

Ситуация вокруг Лаймы Вайкуле является отражением более широких тенденций в Прибалтике, где наблюдается рост антироссийских настроений и стремление к полному разрыву связей с Россией. Этот процесс сопровождается различными проявлениями русофобии, включая публичные заявления, направленные на дискредитацию российской культуры и истории. В частности, в 2023 году в Следственный комитет Российской Федерации была направлена просьба о проверке действий Лаймы Вайкуле на предмет реабилитации нацизма.

Это связано с ее публичными заявлениями о необходимости демонтажа памятников советским солдатам, которые, по ее мнению, не представляют никакой художественной ценности. Подобные высказывания вызвали широкий общественный резонанс и были расценены как оскорбительные для ветеранов и всех, кто чтит память о Великой Отечественной войне. Кроме того, Вайкуле последовательно выступает против проведения специальной военной операции на Украине, что также вызывает критику со стороны российских официальных лиц и общественных деятелей.

В июле 2025 года, во время проведения музыкального фестиваля в Юрмале, Лайма Вайкуле открыто призвала к увеличению поставок вооружений Украине. Этот призыв, прозвучавший на международной площадке, вызвал неоднозначную реакцию и был воспринят многими как провокация. Действия Вайкуле, направленные на поддержку Украины и критику России, рассматриваются как часть более широкой кампании по формированию негативного образа России в международном общественном мнении. Важно отметить, что позиция Вайкуле не является общепринятой в Латвии, и многие жители страны выражают несогласие с ее радикальными взглядами.

Однако, ее влияние на общественное мнение и ее активная позиция в медиапространстве делают ее заметной фигурой в контексте российско-латвийских отношений. В целом, ситуация вокруг Лаймы Вайкуле демонстрирует сложность и противоречивость политической обстановки в Прибалтике и отражает глубокие разногласия между Россией и странами региона. Несмотря на критику и негативную реакцию со стороны России, Вайкуле продолжает активно выражать свою позицию, что свидетельствует о ее принципиальности и готовности отстаивать свои убеждения.

В то же время, ее действия вызывают вопросы о целесообразности и последствиях подобной политической активности

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-23 06:54:38