Российская шахматистка Лагно вышла в финал серии, а Вайшали Рамешбабу из Индии также отобралась в финал серии.

Российская шахматистка Лагно обыграла Александру Костенюк в финале турнира рапида в Токио, выйдя в финал серии, который пройдет в Штутгарте с 22 по 23 ноября.

В финал серии также отобралась Вайшали Рамешбабу из Индии, обыгравшая в заключительном этапе турнира Алуа Нурман из Казахстана. Кроме того, ФШР выбрала Дворковича потенциальным кандидатом на пост главы FIDE и обратилась к FIDE с требованием отстранить главу Украинской шахматной федерации на максимально возможный срок. Французский шахматист Фирузджа из-за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати, а российский шахматист Генений стал чемпионом мира в 11 лет, разорвав всех под флагом страны.

Узбекский шахматист Синдаров досрочно выиграл турнир претендентов, а Горячкина сыграла вничью с украинкой Музычук в 12-м туре шахматного турнира претенденток. Есипенко проиграл Синдарову на старте шахматного турнира претендентов





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