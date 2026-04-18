Глава МИД РФ Сергей Лавров прогнозирует, что группа стран, намеревающихся отправить иностранный контингент на Украину, скоро утратит свою активность и превратится в «коалицию отжелавших». Министр раскритиковал навязывание реваншистской политики Европе и отметил неэффективность западных инициатив в обеспечении безопасности Украины.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в долговечности так называемой «коалиции желающих», созданной для отправки иностранного контингента на Украину. По его мнению, данная коалиция в скором времени может трансформироваться в «коалицию отжелавших». Свое заявление министр сделал 18 апреля в рамках специальной сессии Анталийского дипломатического форума. Лавров подчеркнул, что изначальное название группы, намекающее на готовность к действиям, уже сейчас выглядит не совсем соответствующим реальности. «Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на «коалицию желающих казаться настоящими», «коалицию желающих казаться действительными», а у меня такое ощущение, что очень скоро это всё превратится в «коалицию отжелавших», — процитировал министр.

Таким образом, Лавров отметил, что инициатива, направленная на предоставление Украине определенных гарантий или поддержки, скорее всего, окажется недолговечной и не достигнет заявленных целей. Он также указал на то, что национальные интересы европейских стран, по его убеждению, не могут быть удовлетворены путем навязывания политики, характеризующейся реваншизмом и милитаризацией. Это заявление Лаврова отражает более широкую критику российской стороной политики западных стран в отношении Украины, которая, по мнению Москвы, ведет к эскалации конфликта и не способствует его мирному разрешению.

Ранее, 9 апреля, журнал The National Interest опубликовал материал, в котором анализировалась «коалиция желающих» по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Издание пришло к выводуру, что, несмотря на создание этой коалиции, западные инициативы не включают в себя конкретных шагов, направленных на реальное укрепление безопасности Украины и повышение ее обороноспособности. Это означает, что декларации о намерениях не подкрепляются практическими действиями, что ставит под сомнение эффективность таких альянсов.

Еще в феврале Сергей Лавров высказывал схожие соображения, заявляя, что «коалиция желающих» пытается представить себя в качестве реально действующего механизма влияния на ситуацию. Однако, по его словам, на деле это лишь попытка выдать желаемое за действительное, то есть представить намерения и риторику как свершившиеся факты или реальные возможности.

Таким образом, выступление Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме подтверждает позицию России относительно неэффективности и нежизнеспособности западных инициатив, направленных на поддержку Украины. Критика «коалиции желающих» указывает на расхождение между заявлениями и реальными действиями, а также на, по мнению российской стороны, деструктивный характер милитаристского курса, навязываемого Европе.

Позиция Лаврова также косвенно затрагивает вопрос о возможности представления новой версии мирного плана США в Давосе, намекая на то, что подобные предложения, если они и последуют, также будут подвергаться тщательному анализу и критике с точки зрения их реальной осуществимости и соответствия интересам всех сторон.

Риторика главы МИД РФ подчеркивает напряженность в международных отношениях и взаимное недоверие между Россией и Западом, а также ставит под сомнение перспективы достижения устойчивого мира на Украине при нынешнем подходе.

Суть заявления Лаврова заключается в том, что «коалиция желающих» лишь имитирует готовность к активным действиям на украинском направлении, тогда как в реальности ее члены могут оказаться не готовы к реальным шагам и последствиям. Это, в свою очередь, ставит под сомнение серьезность намерений и долгосрочность существования подобных объединений.

В контексте геополитической напряженности, слова российского министра служат предостережением для тех, кто участвует или рассматривает участие в подобных инициативах, указывая на потенциальные риски и разочарования, которые могут возникнуть в будущем.

Акцент на «национальных интересах Европы» также является важным элементом риторики Лаврова, предполагающим, что текущая политика, продвигаемая определенными странами, противоречит истинным интересам европейских народов, которые, по его мнению, должны стремиться к миру и стабильности, а не к участию в военных конфликтах и реваншистских настроениях.

В итоге, заявление Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме является очередным проявлением российской дипломатической стратегии, направленной на дискредитацию западных инициатив и противодействие их влиянию, а также на продвижение собственной версии развития событий и мирного процесса.





