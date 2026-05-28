Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о необходимости ограничения Вооруженных сил России для начала переговоров с Брюсселем по украинскому конфликту. Он заявил, что подобные требования не способствуют конструктивному диалогу между Россией и Евросоюзом.

По словам Лаврова, подобные требования являются 'идиотскими' и не способствуют конструктивному диалогу между Россией и Евросоюзом. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Европой, но требует соблюдения своих интересов в рамках любого урегулирования конфликта. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Европой о архитектуре безопасности в будущем, но отметил, что ЕС пока не готов к возобновлению переговоров по украинскому вопросу.

В то же время, согласно информации издания Politico, бывшие высокопоставленные европейские политики, такие как Жан-Клод Юнкер, Антониу Кошта и Саули Ниинистё, могут стать посредниками на потенциальных переговорах между Россией и ЕС по урегулированию конфликта в Украине





