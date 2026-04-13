Лавров и Аракчи обсудили ситуацию в регионе и переговоры Ирана и США

Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор, обсудив развитие событий на Ближнем Востоке, а также переговоры между Ираном и США в Исламабаде. Обсуждались перспективы урегулирования и общие подходы к решению кризисных ситуаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иран ским коллегой Аббасом Аракчи , в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Согласно сообщению, распространенному иранским Министерством иностранных дел, разговор состоялся 13 апреля. Обсуждения были сосредоточены на развитии событий в регионе, включая потенциальные пути урегулирования существующих разногласий, и, в частности, на формате переговоров между Ираном и США, проходивших в столице Пакистана, Исламабаде.

Детали состоявшейся беседы, как сообщается, будут раскрыты позднее. Этот телефонный контакт подчеркивает важность поддержания диалога между Россией и Ираном в условиях нарастающей напряженности и неопределенности на Ближнем Востоке.

Обмен мнениями между главами внешнеполитических ведомств является важным шагом для координации позиций и поиска общих подходов к решению кризисных ситуаций, а также для защиты общих интересов в регионе.

Важно отметить, что на фоне сложной геополитической обстановки, телефонные переговоры между Лавровым и Аракчи демонстрируют готовность к обсуждению сложных вопросов и поиску дипломатических решений. Поддержание постоянного контакта между дипломатическими ведомствами двух стран свидетельствует о важности двусторонних отношений и стратегического партнерства, особенно в контексте текущих региональных вызовов.

Ожидается, что дальнейшее развитие событий и официальные заявления предоставят более подробную информацию о содержании переговоров и возможных результатах.





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines