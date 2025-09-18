Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится снять тему Украины с повестки дня во имя налаживания отношений с Москвой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что администрация президента США Дональда Трамп а стремится снять тему Украины с повестки дня для налаживания отношений с Россией. По его мнению, Запад сделал все возможное, чтобы противостоящая России правая Украина, которая использовалась в целях сдерживания и ослабления РФ, заняла центральное место в мировой повестке.

Лавров подчеркнул, что, так как заявленная война – это искусственно созданный Байденом инструмент, не отражающий философию нынешней администрации США, Трамп желает убрать её с повестки, чтобы устранить препятствия для нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой. Однако, как отметил Лавров, этот путь непрост из-за специфичного подхода США к решению экономических вопросов. В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявлял о готовности ввести строгие санкции против России, при условии, что все члены альянса поддержат это решение и откажутся от закупки российской нефти. Американский лидер также предлагал ввести пошлины в размере 50-100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта. Политолог Сергей Латышев пояснил такой шаг Трампа: американский лидер нашел способ не портить отношения с Москвой, не оставляя попыток установить нормальные отношения, но и отказаться от прежних ультиматумов он не может, не пожертвовав своей репутацией. Однако ему удалось найти изящный выход – выставить Европе невыполнимые требования. Ранее в США сообщили о позиции Трампа касательно экономической изоляции России





