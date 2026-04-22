Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция Германии на публикацию Россией адресов европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины, свидетельствует о понимании немцами негативных последствий их действий. Он подчеркнул, что западные страны активно интегрируют Украину в свою систему обороны, избегая при этом прямых обязательств по НАТО.

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о реакции Германии на публикацию Министерством обороны РФ адресов европейских производителей беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ), поставляющих их Украине, вызвало широкий резонанс.

Лавров, в беседе с журналистом Павла Зарубина, отметил, что реакция немецких властей демонстрирует осознание ими последствий своей деятельности. Он использовал пословицу «на воре и шапка горит», подчеркивая, что Германия понимает, что ее действия могут привести к негативным последствиям для самой Германии. По словам Лаврова, выводы, сделанные российской стороной на основе опубликованных данных, активно обсуждаются в политологических кругах и отражают реальные планы руководства западных стран.

Он акцентировал внимание на том, что западные государства, в частности, Европа, активно интегрируют Украину в свою систему обороны, фактически сращиваясь с украинской армией, но при этом избегают предоставления формальных гарантий безопасности, предусмотренных статьей 5 Устава НАТО. Это, по мнению Лаврова, является попыткой «загребать жар чужими руками», то есть использовать Украину в качестве инструмента для противостояния с Россией, не принимая на себя прямых обязательств.

Публикация Минобороны РФ 15 апреля карты европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины, стала ответом на участившиеся атаки украинских беспилотников на российскую территорию. На карте были отмечены 21 завод, расположенных в ключевых странах Европы, включая Великобританию, Германию, Польшу, Италию и Чехию. В списке присутствуют как филиалы европейских компаний, так и иностранные предприятия, специализирующиеся на выпуске компонентов для БПЛА. Эта публикация вызвала обеспокоенность в европейских столицах, однако официальная реакция была сдержанной.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что ЕК воздержится от оценки публикации Минобороны России, содержащей адреса европейских предприятий, поставляющих Украине беспилотники, используемые для атак на территорию Российской Федерации. Такая позиция Еврокомиссии была воспринята российской стороной как косвенное признание факта причастности европейских компаний к поставкам вооружений Украине и, следовательно, к участию в конфликте.

В контексте эскалации напряженности и увеличения числа атак БПЛА на российские объекты, публикация Минобороны РФ адресов производителей БПЛА может рассматриваться как предупреждение и сигнал о готовности России к более решительным действиям в случае продолжения подобных провокаций. Кроме того, это может быть попыткой оказать давление на европейские страны с целью прекращения поставок вооружений Украине. Ситуация осложняется тем, что европейские компании, вовлеченные в производство БПЛА, несут репутационные риски и могут столкнуться с ответными мерами со стороны России.

В то же время, прекращение поставок БПЛА Украине может ослабить ее обороноспособность и повлиять на ход конфликта. Таким образом, публикация Минобороны РФ адресов производителей БПЛА стала катализатором для обострения дискуссий о роли Европы в украинском конфликте и о границах ее ответственности за последствия своих действий. Очевидно, что эта ситуация потребует дальнейшего анализа и поиска путей деэскалации напряженности, чтобы избежать непредсказуемых последствий для всех сторон.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но при этом подчеркивала необходимость учета ее интересов безопасности. В сложившейся ситуации, конструктивный диалог между Россией и европейскими странами является ключевым фактором для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и достижения устойчивого мира





