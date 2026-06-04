ЛНР планирует завершить цифровизацию здравоохранения к 2028 году и внедрить ИИ в государственное управление

В интервью на Петербургском форуме министр цифрового развития ЛНР заявил о запуске единой медицинской платформы к 2028 году, планах по использованию ИИ для анализа данных и развитии экстренных сервисов 112 и беспилотного мониторинга пожаров.

Москва, 4 июня - АиФ‑Москва. На полях Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности министра цифрового развития Луганской народной Республики Владимир Харитонов поделился планами по цифровой трансформации системы здравоохранения в регионе.

По его словам, в настоящий момент в ЛНР одновременно реализуется несколько информационных проектов, направленных на автоматизацию и повышение эффективности работы медучреждений. Особое внимание уделяется созданию специализированной цифровой платформы, которая будет интегрировать электронные медицинские карты, телемедицинские сервисы и системы удалённого мониторинга состояния пациентов. Планируется, что эта платформа будет введена в эксплуатацию к 2028 году, что позволит значительно сократить время обработки запросов и улучшить доступность медицинской помощи для жителей отдалённых населённых пунктов.





После завершения первого этапа внедрения цифровой инфраструктуры власти региона намерены перейти к использованию технологий искусственного интеллекта. По словам Харитонова, на начальном этапе будет акцент сделан на текстовых моделях, которые смогут автоматизировать обработку документов, работу с обращениями граждан, сортировку информации и другие административные процессы как в органах государственной власти, так и в муниципальных структурах. Дальнейшие планы включают развитие аналитических систем, способных на основе накопленных данных предсказывать вспышки заболеваний, оптимизировать распределение ресурсов и поддерживать профилактические программы.





В рамках общей стратегии цифровизации продолжается работа над запуском единого экстренного номера 112, который объединит службы скорой помощи, пожарных и полиции. Кроме того, рассматривается возможность применения беспилотных технологий для мониторинга пожарной обстановки в труднодоступных районах, что позволит оперативно реагировать на возгорания и снижать риски для населения. Харитонов отметил, что внедрение искусственного интеллекта и современных технологий станет важным шагом к повышению уровня жизни в регионе, укреплению доверия граждан к государственным институтам и созданию условий для устойчивого экономического развития





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