Head Topics

ЛДПР требует проверки строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса»

Политика News

ЛДПР требует проверки строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса»
ЛДПРКуршская КосаЭкология
📆5/2/2026 11:30 PM
📰Известия
142 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 77% · Publisher: 51%

ЛДПР обратилась в Генпрокуратуру и Минприроды с требованием проверить законность строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса». Пресс-секретарь партии Элеонора Кавшар заявила, что строительство, получившее название «стена смерти», вызывает серьезные вопросы у экологов и местных жителей. Ранее директор парка Анатолий Калина был задержан по делу о незаконной вырубке леса.

ЛДПР намерена направить обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство природных ресурсов и экологии с требованием проверить информацию о планах строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь лидера партии Элеонора Кавшар. Она отметила, что обращение будет направлено с целью тщательной проверки ситуации, которая вызывает беспокойство у местных жителей и экологических активистов. По словам Кавшар, строительство гостиничного комплекса, которое позиционируется как инвестиционный проект, получило в народе название «стена смерти» из-за предполагаемого вреда для уникальной экосистемы заповедника. Элеонора Кавшар подчеркнула, что легальность возведения данного объекта вызывает серьезные вопросы, и партия приложит все усилия для защиты интересов как жителей региона, так и экологического сообщества.

Ранее, в январе текущего года, был задержан директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с незаконной вырубкой леса на территории заповедника. По данным следствия, Калина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений»). 16 января следствие запросило меру пресечения в виде домашнего ареста для Калины. Источник «Известий» 14 января сообщил о его задержании представителями силовых структур.

Куршская коса представляет собой уникальный природный объект — узкую песчаную полосу суши, расположенную между Куршским заливом и Балтийским морем. Этот национальный парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых ценных экологических территорий России. Однако в последние годы на его территории наблюдается рост незаконных строительных проектов, которые наносят непоправимый вред уникальной экосистеме. Экологи и местные жители неоднократно обращали внимание на то, что подобные стройки ведутся под видом инвестиционных проектов, но в действительности нарушают природоохранное законодательство.

В частности, в заповедниках по всей стране выявлены случаи незаконного строительства, которые приводят к значительному ущербу для окружающей среды. По оценкам экспертов, общий ущерб экологии может составлять десятки миллиардов рублей. В связи с этим ЛДПР решила вмешаться в ситуацию и потребовать от соответствующих ведомств провести тщательную проверку всех обстоятельств дела. Элеонора Кавшар подчеркнула, что партия будет настаивать на соблюдении законов и защите природных ресурсов страны.

В заключение стоит отметить, что ситуация вокруг строительства гостиничного комплекса на территории национального парка «Куршская коса» является лишь частью более широкой проблемы незаконных строительных проектов в заповедниках и национальных парках России. Экологические организации и общественные активисты продолжают бороться за сохранение уникальных природных территорий, призывая власти к более строгому контролю за деятельностью, которая может нанести вред окружающей среде

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

ЛДПР Куршская Коса Экология Строительство Национальный Парк

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-03 02:30:41