ЛДПР требует проверки строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса»

ЛДПР обратилась в Генпрокуратуру и Минприроды с требованием проверить законность строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса». Пресс-секретарь партии Элеонора Кавшар заявила, что строительство, получившее название «стена смерти», вызывает серьезные вопросы у экологов и местных жителей. Ранее директор парка Анатолий Калина был задержан по делу о незаконной вырубке леса.

ЛДПР намерена направить обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство природных ресурсов и экологии с требованием проверить информацию о планах строительства гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь лидера партии Элеонора Кавшар. Она отметила, что обращение будет направлено с целью тщательной проверки ситуации, которая вызывает беспокойство у местных жителей и экологических активистов. По словам Кавшар, строительство гостиничного комплекса, которое позиционируется как инвестиционный проект, получило в народе название «стена смерти» из-за предполагаемого вреда для уникальной экосистемы заповедника. Элеонора Кавшар подчеркнула, что легальность возведения данного объекта вызывает серьезные вопросы, и партия приложит все усилия для защиты интересов как жителей региона, так и экологического сообщества.

Ранее, в январе текущего года, был задержан директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с незаконной вырубкой леса на территории заповедника. По данным следствия, Калина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений»). 16 января следствие запросило меру пресечения в виде домашнего ареста для Калины. Источник «Известий» 14 января сообщил о его задержании представителями силовых структур.

Куршская коса представляет собой уникальный природный объект — узкую песчаную полосу суши, расположенную между Куршским заливом и Балтийским морем. Этот национальный парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых ценных экологических территорий России. Однако в последние годы на его территории наблюдается рост незаконных строительных проектов, которые наносят непоправимый вред уникальной экосистеме. Экологи и местные жители неоднократно обращали внимание на то, что подобные стройки ведутся под видом инвестиционных проектов, но в действительности нарушают природоохранное законодательство.

В частности, в заповедниках по всей стране выявлены случаи незаконного строительства, которые приводят к значительному ущербу для окружающей среды. По оценкам экспертов, общий ущерб экологии может составлять десятки миллиардов рублей. В связи с этим ЛДПР решила вмешаться в ситуацию и потребовать от соответствующих ведомств провести тщательную проверку всех обстоятельств дела. Элеонора Кавшар подчеркнула, что партия будет настаивать на соблюдении законов и защите природных ресурсов страны.

В заключение стоит отметить, что ситуация вокруг строительства гостиничного комплекса на территории национального парка «Куршская коса» является лишь частью более широкой проблемы незаконных строительных проектов в заповедниках и национальных парках России. Экологические организации и общественные активисты продолжают бороться за сохранение уникальных природных территорий, призывая власти к более строгому контролю за деятельностью, которая может нанести вред окружающей среде





