ЛДПР заступилась за блогера, которому грозит депортация из-за ошибки при оформлении миграционных документов

В ЛДПР заступились за блогера Ивана Черкашина, которому грозит длительный запрет на въезд из-за ошибок при оформлении миграционных документов. Черкашин, молодой специалист из Петербурга, устроился на работу в завод и начал снимать контент, мотивирующий молодёжь развивать рабочие профессии, после чего в декабре 2025 года выехал из России и вернулся для обновить миграционную карту. Однако вместо продления его оформили как вновь прибывшего, а когда он попытался помочь новыми документами, ситуация ухудшилась, и он может быть выдан за руть.

В ЛДПР заступились за блогера Ивана Черкашина, которому грозит депортация из России и запрет на въезд на пять лет из-за ошибки при оформлении миграционных документов.

"Чуть ли не единственного блогера, который не рассказывает людям про крипту и голые вечеринки, выгоняют из страны. Молодой специалист переехал в Россию, устроился на работу на петербургский завод и начал снимать контент, мотивирующий молодёжь развивать рабочие профессии. И самое главное — он сам говорит о том, что любит Россию", — В партии считают ситуацию несправедливой и уже направили обращение в миграционную службу МВД России. ЛДПР просит разобраться в деле Черкашина и проверить обстоятельства, из-за которых молодому специалисту может грозить выдворение.

Черкашин сам рассказывает, что в декабре 2025 года он выехал из России и вернулся обратно, чтобы обновить миграционную карту. Перед поездкой Черкашин уточнил порядок действий у сотрудника профильной службы и получил подтверждение, что может действовать именно так. После возвращения блогер попытался продлить регистрацию на основании трудового договора. Однако данные должны были внести в базу, но вместо продления его оформили как вновь прибывшего





