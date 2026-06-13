Кюрасао впервые в истории вышло в финальную стадию футбольного мирового первенства

Крошечное островное государство Кюрасао впервые в своей истории вышло в финальную стадию футбольного мирового первенства. Это самая громкая сенсация квалификационного этапа.

Крошечное островное государство Кюрасао впервые в своей истории вышло в финальную стадию футбол ьного мирового первенства. Это самая громкая сенсация квалификационного этапа. Исландия, где проживают 350 000 человек, более известна своими роскошными пляжами и уникальными условиями для дайвинга, а также ликером, названным в честь острова.

Футбол не особо популярен в стране. Национальный вид спорта - бейсбол, успехами в котором прославились несколько выходцев с Кюрасао. А Эндрю Джонс, отыгравший 17 сезонов в американской Главной лиге бейсбола (MLB), в этом году даже будет включен в Национальный зал славы бейсбола в Нью-Йорке. На острове три футбольных любительских лиги.

В высшей - Promé Divishon - соревнуются десять команд. Лишь с прошлого, 2025 года также проводится розыгрыш национального кубка. В 60-80-е годы его смотрели все, - рассказывает в интервью DW Карл Руитер, 11 лет занимающийся спортивной журналистикой на Кюрасао. Тогда, по его словам, матчи часто проходили при полных трибунах.

А сегодня болельщики посещают прежде всего поединки за право остаться в высшей лиге. Это свидетельство того, что вся страна по-настоящему переживала за нашу команду, поддерживала ее и очень хотела, чтобы она попала на чемпионат, - отмечает Руитер. Тот факт, что в стартующем мировом первенстве впервые примут участие 48 команд, явно сыграл на руку сборной Кюрасао, хотя она и без того блестяще прошла квалификацию, не проиграв ни одного матча. В решающей игре с Ямайкой кюрасаосцев устраивала и ничья.

Когда в добавленное время при счете 0:0 соперники заработали пенальти, казалось, весь Кюрасао замер в напряжении. Отменил это решение, и поединок так и закончился без забитых мячей. После финального свистка футболисты Кюрасао расплакались от радости. Мы сделали невозможное, - воскликнул вингер Кенджи Горре, делясь эмоциями с тележурналистами.

- У меня просто нет слов. Мечта сбылась. Я был на той игре в Кингстоне. После нее мы не сомкнули глаз, - вспоминает Руитер о победной ничье против Ямайки.

А дома счастливые болельщики танцевали ночь напролет, запускали фейерверки и устраивали импровизированные автопарады. На следующий день вернувшуюся на родину сборную приветствовали фанаты. Что, вечеринке конец? Нет, гуляем еще сутки!

Квалификация на ЧМ объединила нашу страну, - констатирует Руитер, заверяя, что кюросаосцы гордятся своей командой. Сегодня по острову ездят автобусы в цветах Синей волны, а игроки сборной во главе с капитаном Леандро Бакуна стали образцом для подражания для молодежи, все больше представителей которой теперь тоже хотят играть в футбол





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