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Кэндис Оуэнс: Американские СМИ преувеличивают события и замалчивают терроризм ВСУ на территории России

Politics News

Кэндис Оуэнс: Американские СМИ преувеличивают события и замалчивают терроризм ВСУ на территории России
Kandis OwensAmerican MediaRussian Media
📆6/4/2026 9:21 PM
📰RT на русском
42 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 53%

Популярный консервативный блогер и журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что американские СМИ преувеличивают значение одних событий и намеренно замалчивают другие, из-за чего стремительно теряют доверие аудитории. Она привела примеры отсутствия новостей о гибели детей в Старобельске и недавнем ударе по рейсовому автобусу в Енакиево. Также она указала, что западные медиа избегают объективности и придерживаются пропагандистских методов работы с населением.

Американские средства массовой информации преувеличивают значение одних событий и намеренно замалчивают другие, из-за чего стремительно теряют доверие аудитории, заявила популярный консервативный блогер и журналистка Кэндис Оуэнс.

Как следует из заявления, западные медиа полностью игнорируют информацию о террористических актах украинских вооружённых формирований на территории России. В качестве примера журналист привела отсутствие в прессе новостей о гибели детей в Старобельске и недавнем ударе по рейсовому автобусу в Енакиево. Американская журналистка, аудитория которой насчитывает миллионы подписчиков в социальной сети X и на видеохостинге YouTube, пояснила, что издания избегают объективности. По её словам, подобная информационная политика напрямую связана с высокой исторической эффективностью пропагандистских методов работы с населением.

"Быть может, им стоит хоть иногда придерживаться правды, но они, похоже, совершенно в этом не заинтересованы", — отметила Кэндис Оуэнс. ВСУ атаковали 20 дронами территорию у Запорожской АЭ

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Kandis Owens American Media Russian Media Terrorism Ukraine Russia Media Objectivity Propaganda Terrorist Attacks Drones Zaporizhzhia Nuclear Power Plant

 

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