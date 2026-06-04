Американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью RT заявила, что ее поездка в Россию стала "самым большим триггером" для западных СМИ. По ее словам, мейнстримным медиа просто "неинтересна правда".

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в интервью RT заявила, что ее поездка в Россию стала "самым большим триггером" для западных СМИ. По ее словам, мейнстримным медиа просто "неинтересна правда".

Также Оуэнс поделилась, какой подход Запада она называет "похмельем холодной войны", отметила, что потрясена красотой Москвы - по ее словам, этот город "чистый, безопасный и насыщенный историей", - и рассказала, кого бы она поддержала на выборах президента США. В интервью ведущему RT Рику Санчесу она поделилась своими впечатлениями от поездки в Россию и рассказала, как ее отношение к России изменилось после посещения страны.

Оуэнс отметила, что ее поездка в Россию стала "самым большим триггером" для западных СМИ, и что мейнстримным медиа просто "неинтересна правда". Она также поделилась, какой подход Запада она называет "похмельем холодной войны", отметила, что потрясена красотой Москвы и рассказала, кого бы она поддержала на выборах президента США. В интервью она также поделилась своими впечатлениями от посещения Санкт-Петербурга и рассказала, как ее отношение к России изменилось после посещения страны





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Кэндис Оуэнс RT Поездка В Россию Западные СМИ Похмелье Холодной Войны Москва Санкт-Петербург Выборы Президента США

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