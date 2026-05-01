Курьезы на визите Карла III в США: флаг вверх ногами и нарушение протокола Трампа

Во время визита короля Великобритании Карла III в США произошли несколько курьезных инцидентов: американский солдат держал британский флаг вверх ногами, а Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав монарха по плечу. Также власти округа Колумбия перепутали флаги Австралии и Британии.

Москва, 1 мая — АиФ-Москва. В ходе официального визита короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в США произошла курьезная ситуация на Арлингтонском национальном кладбище.

Американский солдат, несший почетный караул, случайно держал британский флаг вверх ногами. Об этом сообщило издание Daily Mail, отметив, что красная диагональная полоса на флаге находилась выше белой, что противоречит правилам флаговедения. Инцидент произошел во время церемонии, где присутствовали король Карл III и его супруга. Пара прибыла на мемориальное кладбище, где их встретили салютом из орудий и исполнением государственных гимнов США и Великобритании.

Визит британской королевской четы в США состоялся в апреле и стал важным дипломатическим событием. Однако помимо протокольных ошибок с флагом, внимание общественности привлек еще один момент. Как пишет Daily Mail, президент США Дональд Трамп нарушил негласный протокол, слегка похлопав Карла III по плечу во время их встречи. Этот жест, запечатленный камерами, вызвал бурные обсуждения в СМИ и соцсетях.

Трамп посетил Великобританию в сентябре 2025 года во второй раз в качестве президента. Его первая поездка в королевство состоялась в 2019 году. Помимо этого, по данным Reuters, перед визитом Карла III власти округа Колумбия допустили еще одну ошибку, перепутав флаги Австралии и Великобритании. Эти инциденты подчеркнули сложности в организации международных визитов и важность соблюдения протокольных норм





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Карл III США Дональд Трамп Протокол Флаг

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

