Курская АЭС-2 готовится к полноценному вводу: инновационный реактор ВВЭР-ТОИ прошел финальные испытания

Курская АЭС-2 готовится к полноценному вводу: инновационный реактор ВВЭР-ТОИ прошел финальные испытания
Курская АЭСРосатомВВЭР-ТОИ
📆4/21/2026 8:44 AM
📰Известия
Первый энергоблок Курской АЭС-2 успешно завершил цикл пусконаладочных работ и готов к началу промышленной эксплуатации после финальной инспекции Ростехнадзора.

Российская атомная отрасль достигла очередного значимого этапа в развитии современной энергетической инфраструктуры страны. Согласно официальному заявлению пресс-службы концерна Росэнергоатом, первый энергоблок Курской АЭС-2 успешно прошел все стадии пусконаладочных работ и полностью готов к переходу в промышленную эксплуатацию. Данный проект представляет собой не просто расширение мощностей, а внедрение принципиально новых технологий, которые станут фундаментом для атомной энергетики будущего.

В настоящее время объект ожидает финальной проверки со стороны представителей Ростехнадзора, после чего будет получено окончательное разрешение на полномасштабный ввод в энергосистему страны. Ключевой особенностью данного блока является использование инновационного реактора ВВЭР-ТОИ, который относится к категории водо-водяных энергетических реакторов типовой оптимизированной и информатизированной серии. В ходе длительного цикла испытаний специалисты провели тщательную проверку каждой системы и единицы оборудования, что позволило подтвердить полное соответствие заявленным проектным параметрам. Важно отметить, что весь процесс выхода на номинальную мощность был реализован поэтапно, начиная с первой синхронизации с единой энергосистемой, состоявшейся в начале текущего года. За прошедший период последовательного наращивания мощности — от 40 до 100 процентов — энергоблок продемонстрировал высокую надежность, выработав порядка 570 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что уже внесло весомый вклад в стабильность энергоснабжения региона. Реализация проекта Курской АЭС-2 является ответом на глобальный запрос по модернизации генерирующих мощностей с повышенным уровнем безопасности и экологичности. Технологии, заложенные в конструкцию реактора ВВЭР-ТОИ, позволяют существенно увеличить эффективность использования ядерного топлива и значительно продлить срок службы ключевых узлов станции. Для российской экономики это означает укрепление энергетического суверенитета и создание мощного плацдарма для дальнейшего технологического роста. После того как эксперты Ростехнадзора подтвердят отсутствие каких-либо замечаний, энергоблок официально сменит статус пусконаладочного объекта на действующую производственную единицу. Это событие знаменует собой триумф отечественных инженеров и ученых, которые смогли в сжатые сроки спроектировать и возвести один из самых современных и технологичных объектов ядерной генерации в мире. Опыт, полученный при строительстве и вводе в эксплуатацию первого блока АЭС-2, будет широко тиражироваться при реализации аналогичных амбициозных проектов как внутри России, так и на международной арене, укрепляя позиции Росатома в качестве глобального лидера атомных технологий

Курская АЭС Росатом ВВЭР-ТОИ Атомная Энергетика Электроэнергия

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«# я вообще сюда пришел?! Тьфу, #!» Тренер «Урала-2» Аверьянов нецензурно выругался после удаления в матче Второй лиги«# я вообще сюда пришел?! Тьфу, #!» Тренер «Урала-2» Аверьянов нецензурно выругался после удаления в матче Второй лигиГлавный тренер «Урала-2» Евгений Аверьянов нецензурно отреагировал на показанную ему красную карточку.
Read more »

Командир «Артемиды-2» показал закат Земли на Луне, снятый на iPhoneКомандир «Артемиды-2» показал закат Земли на Луне, снятый на iPhoneCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.
Read more »

«Росэнергоатом» завершил пусконаладочные работы на энергоблоке №1 Курской АЭС-2«Росэнергоатом» завершил пусконаладочные работы на энергоблоке №1 Курской АЭС-2Энергоблок №1 Курской атомной электростанции – 2 (АЭС-2) готов к вводу в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».«Пусконаладочные работы завершены, следующий этап — финальная проверка Ростехнадзора и переход к эксплуатации», — указано в Telegram-канале ведомства.
Read more »



