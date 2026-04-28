Head Topics

Куренков прибыл в Туапсе для координации ликвидации последствий атак на НПЗ

Чрезвычайные Ситуации News

ТуапсеМЧСПожар
📆4/28/2026 10:03 PM
📰
170 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 106% · Publisher: 51%

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе после ударов ВСУ по нефтехранилищам, дал поручения по дальнейшим действиям и сообщил об увеличении группировки специалистов для ликвидации последствий пожара. Особое внимание уделяется предотвращению попадания нефтепродуктов в реку и море.

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александр Куренков незамедлительно прибыл в Туапсе , чтобы лично оценить ситуацию с масштабным пожар ом, возникшим в результате атак украинских вооруженных сил на объекты нефтехранилищ.

По прибытии на место происшествия, Куренков провел оперативное совещание с представителями всех задействованных служб, где дал четкие и конкретные поручения относительно дальнейших действий по ликвидации пожара и минимизации последствий. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ситуация находится под контролем, она требует постоянного и пристального внимания, а также скоординированных усилий всех подразделений МЧС и других ведомств. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности жителей Туапсе и оказанию им необходимой помощи.

Глава МЧС заявил о готовности не только оперативно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, но и всесторонне поддержать город в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки. Это включает в себя не только тушение пожара и устранение утечек нефтепродуктов, но и оказание помощи в решении социальных и экономических вопросов, возникших в связи с произошедшим. Для усиления группировки, задействованной в тушении пожара и ликвидации его последствий, планируется дополнительное привлечение 300 специалистов.

Эта мера позволит значительно увеличить темпы работ и более эффективно справиться с возникшими трудностями. По словам Куренкова, помощь в ликвидации последствий пожара окажут шесть муниципалитетов Краснодарского края, что свидетельствует о широкой поддержке и солидарности региона с городом Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил искреннюю благодарность сотрудникам МЧС за их самоотверженную работу и профессионализм, проявленные при тушении пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации. Он отметил, что благодаря их усилиям удалось избежать более серьезных последствий и сохранить жизни людей.

Алексей Клушин, глава МЧС по Краснодарскому краю, доложил на совещании о стабилизации обстановки и полном контроле над ситуацией. Он также подчеркнул, что на случай ухудшения оперативной обстановки разработан резервный план, предусматривающий привлечение дополнительных сил и средств. Важным аспектом работы является предотвращение распространения нефтепродуктов в окружающую среду. Глава МЧС РФ сообщил журналистам, что на данный момент утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе удалось остановить.

Это стало результатом оперативных и слаженных действий специалистов, которые смогли локализовать очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня. Однако, главной задачей на текущий момент является недопущение попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море. Для решения этой задачи в Туапсе будет направлена сводная группировка из 40 водолазов, которые проведут обследование акватории Черного моря на предмет возможных утечек. Это позволит своевременно выявить и устранить любые потенциальные угрозы для морской экосистемы.

Напомним, что 16 и 20 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали морской терминал в Туапсе, что привело к возникновению крупного пожара и утечке нефтепродуктов. В некоторых районах города были зафиксированы случаи загрязнения окружающей среды, что потребовало принятия срочных мер по ликвидации последствий. В настоящее время ведутся работы по очистке территории и восстановлению инфраструктуры. Ситуация находится на особом контроле у федеральных и региональных властей, которые предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и минимизации ущерба, нанесенного окружающей среде

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

 /  🏆 33. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-30 20:48:07