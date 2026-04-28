Куренков прибыл в Туапсе для координации ликвидации последствий атак на НПЗ

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе после ударов ВСУ по нефтехранилищам, дал поручения по дальнейшим действиям и сообщил об увеличении группировки специалистов для ликвидации последствий пожара. Особое внимание уделяется предотвращению попадания нефтепродуктов в реку и море.

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александр Куренков незамедлительно прибыл в Туапсе , чтобы лично оценить ситуацию с масштабным пожар ом, возникшим в результате атак украинских вооруженных сил на объекты нефтехранилищ.

По прибытии на место происшествия, Куренков провел оперативное совещание с представителями всех задействованных служб, где дал четкие и конкретные поручения относительно дальнейших действий по ликвидации пожара и минимизации последствий. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ситуация находится под контролем, она требует постоянного и пристального внимания, а также скоординированных усилий всех подразделений МЧС и других ведомств. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности жителей Туапсе и оказанию им необходимой помощи.

Глава МЧС заявил о готовности не только оперативно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, но и всесторонне поддержать город в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки. Это включает в себя не только тушение пожара и устранение утечек нефтепродуктов, но и оказание помощи в решении социальных и экономических вопросов, возникших в связи с произошедшим. Для усиления группировки, задействованной в тушении пожара и ликвидации его последствий, планируется дополнительное привлечение 300 специалистов.

Эта мера позволит значительно увеличить темпы работ и более эффективно справиться с возникшими трудностями. По словам Куренкова, помощь в ликвидации последствий пожара окажут шесть муниципалитетов Краснодарского края, что свидетельствует о широкой поддержке и солидарности региона с городом Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил искреннюю благодарность сотрудникам МЧС за их самоотверженную работу и профессионализм, проявленные при тушении пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации. Он отметил, что благодаря их усилиям удалось избежать более серьезных последствий и сохранить жизни людей.

Алексей Клушин, глава МЧС по Краснодарскому краю, доложил на совещании о стабилизации обстановки и полном контроле над ситуацией. Он также подчеркнул, что на случай ухудшения оперативной обстановки разработан резервный план, предусматривающий привлечение дополнительных сил и средств. Важным аспектом работы является предотвращение распространения нефтепродуктов в окружающую среду. Глава МЧС РФ сообщил журналистам, что на данный момент утечек нефтепродуктов после пожара на НПЗ в Туапсе удалось остановить.

Это стало результатом оперативных и слаженных действий специалистов, которые смогли локализовать очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространение огня. Однако, главной задачей на текущий момент является недопущение попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море. Для решения этой задачи в Туапсе будет направлена сводная группировка из 40 водолазов, которые проведут обследование акватории Черного моря на предмет возможных утечек. Это позволит своевременно выявить и устранить любые потенциальные угрозы для морской экосистемы.

Напомним, что 16 и 20 апреля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали морской терминал в Туапсе, что привело к возникновению крупного пожара и утечке нефтепродуктов. В некоторых районах города были зафиксированы случаи загрязнения окружающей среды, что потребовало принятия срочных мер по ликвидации последствий. В настоящее время ведутся работы по очистке территории и восстановлению инфраструктуры. Ситуация находится на особом контроле у федеральных и региональных властей, которые предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и минимизации ущерба, нанесенного окружающей среде





