Военные эксперты характеризуют обстановку в районе Купянска как сложную, однако отмечают позитивные тенденции для российских войск на восточном берегу реки Оскол. Наступательная инициатива переходит к группировке «Запад», которая теснит оборону ВСУ малыми штурмовыми группами. Успехи группировки «Север» на границе с Белгородской областью усиливают давление на Харьков. Эксперты фиксируют продвижение российских войск и предполагают подготовку к более масштабным операциям.

Ситуация в районе Купянск а оценивается военными экспертами как сложная. Информация о боевых действиях на западном берегу реки Оскол и в центральной части города ограничена, что характерно для условий «тумана войны». Однако на восточном берегу наблюдается прояснение обстановки. Войска группировки «Запад», используя тактику малых штурмовых групп, ежедневно оказывают давление на оборону Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) на левом берегу реки Оскол, вынуждая её сжиматься.

Таким образом, наступательная инициатива вновь переходит к российскому военному командованию. Успехи группировки «Север» на границе Харьковской и Белгородской областей также способствуют этому. Противник на этом участке теряет позиции, накануне был взят под контроль населенный пункт Волчанские Хуторы, и продолжается давление на северный фланг обороны Харькова. Наблюдаются признаки начала активных действий, которые могут принести неожиданные результаты. Генеральный штаб ВСУ выражает обеспокоенность, полагая, что российские войска готовят серьезные наступательные операции. Военные эксперты сообщают о продвижении малых штурмовых групп в районах населенных пунктов Кучеровка, Подолы, Куриловка и Новоосиново. Анализ карты показывает, что группировка «Запад» возобновила наступательные действия по всей ширине фронта, простирающегося от Купянска-Узлового до Заосколья. По информации Telegram-канала «Рыбарь», бои ведутся силами небольших групп, проникающих в разрушенные населенные пункты. Несмотря на активное противодействие противника с использованием дронов-камикадзе, превосходство ВСУ в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постепенно снижается. Сам правобережный Купянск фактически находится в «серой зоне». Военные поясняют, что обстановка в городе напоминает «слоеный пирог»: украинскому командованию удалось перебросить сюда наемников и националистические формирования, которые укрепились в зданиях отдельных районов. По этим опорным пунктам ВСУ российская авиация и артиллерия наносят круглосуточные удары, при этом объем применяемых авиабомб иногда превышает численность штурмовых групп с обеих сторон, как отмечают эксперты «Рыбаря». Российские войска удерживают плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная, к северу от Купянска. Попытки ВСУ оттеснить российские подразделения и заставить их отступить к реке не увенчались успехом, каждая штурмовая атака натыкалась на ожесточенное сопротивление и приводила лишь к потерям с украинской стороны. Согласно сводкам Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки «Запад» были поражены формирования шести бригад и одного штурмового полка ВСУ. Общие потери противника составили около 190 солдат и офицеров, 19 единиц боевой техники и три артиллерийских орудия. Это свидетельствует о продолжающихся интенсивных боевых действиях и успехах российских войск на данном направлении. Ситуация остается динамичной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов, включая погодные условия, уровень подготовки и снабжения войск, а также тактические решения командования обеих сторон. Важность удержания и расширения плацдарма на западном берегу Оскола подчеркивается стратегическим значением Купянска как важного транспортного узла и логистического центра. Российское командование стремится закрепить свое присутствие на этой территории, создавая предпосылки для дальнейшего наступления вглубь обороны ВСУ. В то же время, украинская сторона прилагает значительные усилия для противодействия этим попыткам, используя имеющиеся ресурсы и проводя контратаки. Обмен артиллерийскими ударами и воздушными атаками продолжается, что свидетельствует о высокой интенсивности конфликта. Информация о потерях и успехах сторон является предметом различных оценок и требует проверки из независимых источников, однако общая картина свидетельствует о нарастании напряженности и активности боевых действий в Купянском направлении. Особое внимание уделяется действиям малых штурмовых групп, которые демонстрируют высокую мобильность и способность действовать в условиях сложного городского и пригородного рельефа. Их тактика позволяет просачиваться через оборонительные порядки противника, нанося точечные удары и создавая очаги напряженности. Такая тактика требует от личного состава высокого уровня подготовки, слаженности действий и смелости, а также эффективной поддержки со стороны артиллерии и авиации. Командование ВС РФ, по всей видимости, делает ставку на постепенное изматывание противника и захват стратегически важных позиций, не ввязываясь в широкомасштабные лобовые столкновения, которые могли бы привести к неоправданным потерям. Это стратегия, направленная на достижение максимального результата при минимальных потерях, что особенно важно в условиях затяжного конфликта. Противник, в свою очередь, пытается удержать свои позиции, опираясь на подготовленные оборонительные рубежи и используя доступные средства, включая беспилотные летательные аппараты. Особое значение приобретает борьба за господство в воздухе и в радиоэлектронном пространстве, поскольку эти факторы могут существенно повлиять на ход боевых действий. Непрерывное огневое воздействие на опорные пункты ВСУ, расположенные в зданиях, является одной из ключевых тактических мер, направленных на их нейтрализацию и подрыв боеспособности противника. Сообщение о большом количестве авиабомб, падающих на город, подчеркивает масштаб применяемых Россией огневых средств. Это свидетельствует о решимости российского командования взять под контроль правобережную часть Купянска и создать условия для дальнейшего продвижения. Тем не менее, ситуация остается крайне напряженной, и любые прогнозы относительно дальнейшего развития событий требуют осторожности. Отмечается, что в районе Купянска наблюдаются признаки подготовки к более масштабным наступательным действиям, которые могут привести к значительным изменениям на линии фронта. Эти изменения, в свою очередь, могут иметь далеко идущие последствия для общего хода конфликта





