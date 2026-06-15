Купальный сезон 2026 в Москве и Петербурге: где можно зайти в воду, а где только лечь на полотенце

Обзор ситуации с пляжами и купанием в Москве и Санкт-Петербурге летом 2026 года. В столице открыто несколько официальных зон для плавания, но большинство популярных мест закрыты. В Петербурге же купание в городских водоёмах полностью запрещено из-за несоответствия санитарным нормам. Подробности и рекомендации.

Летний сезон в Москве и Петербурге в 2026 году характеризуется значительными различиями в доступности пляжей и купания. В Москве с 1 июня по 1 сентября действуют официальные зоны отдыха, но для купания требуется специальное допущение по результатам санитарных проверок воды, песка и дна.

На начало июня разрешено купание на восьми пляжах: озеро Белое, Путяевский пруд №1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 и Пионерский пруд. Однако многие популярные места, такие как Тропарёво или Левобережье, хотя и открыты для отдыха, купание там запрещено из-за плохих показателей. Статус может меняться в течение сезона из-за погодных условий или новых анализов, поэтому перед поездкой необходимо уточнять актуальную информацию.

В Петербурге ситуация более сложная: несмотря на подготовку пляжей и выход спасателей, по состоянию на 9 июня ни один городской водоём не соответствует санитарным нормам, и купание официально запрещено. Прежде допущенный Ольгинский водоём также потерял статус после повторных проверок. Жители и гости города могут посещать пляжи Финского залива и озера Разлив для отдыха у воды, но погружение рискованно из-за угрозы кишечных инфекций и энтеровирусов.

Для безопасного купания рекомендуется отправляться в Ленинградскую область, где, по предварительным данным, допущены три пляжа в Приозерском районе: озёра Ратное, Снетковское и Петровское. Однако и там требуется свежая проверка статуса. Таким образом, в 2026 году москвичи имеют ряд официальных пляжей для купания, хотя с ограничениями, а петербуржцам придётся искать варианты за пределами города, обращая внимание не на массовость, а на лабораторные анализы





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