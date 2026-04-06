Купер Флэгг набрал 45 очков в матче Даллас - Лейкерс: яркая игра молодого таланта в НБА

В захватывающем матче НБА Купер Флэгг из Далласа набрал 45 очков, демонстрируя выдающуюся игру и ставя новые рекорды. Его выступление стало ключевым моментом победы Далласа над Лейкерс, подчеркивая его вклад в команду и потенциал как одного из лучших новичков сезона. Леброн Джеймс также показал впечатляющую статистику, но усилий Флэгга оказалось достаточно для победы Далласа.

Купер Флэгг выдал феноменальную игру в матче между Даллас ом и Лейкерс , набрав 45 очков, что стало одним из самых ярких событий сезона 2025/2026 в НБА . Встреча, прошедшая 6 апреля 2026 года, завершилась со счётом 134:128 в пользу Даллас а, подчеркнув текущую форму команд и их составы, а не разницу в классе. Флэгг не только набрал внушительные 45 очков, но и добавил к ним 9 результативных передач и 8 подборов, демонстрируя универсальность и лидерские качества.

Это был второй матч подряд, когда он преодолел отметку в 40 очков, что подчеркивает его выдающуюся серию. Ранее он набрал 51 очко против Орландо, став самым молодым игроком в истории НБА с подобным результатом. Такие серии редки даже для легенд баскетбола, сравнимые лишь с выступлениями Аллена Айверсона в начале его карьеры в сезоне 1996/1997. Флэгг уже превзошёл Леброна Джеймса по количеству матчей с 40+ очками среди тинейджеров, что говорит о его быстром росте и огромном потенциале. Этот матч также вошёл в историю лиги: впервые два игрока, один младше 20 и другой старше 40, набрали по 30 очков, что сделало игру ещё более примечательной.\В составе Лейкерс выделялась игра Леброна Джеймса, который показал отличную статистику (30 очков, 9 подборов и 15 передач). Однако без поддержки Дончича и Ривза Лейкерс не смогли навязать борьбу в атаке. После резвого старта, Лейкерс уступили инициативу, Даллас наращивал преимущество, достигнув 22 очков. Во второй четверти Лейкерс попытались вернуться в игру, Джеймс набрал 16 очков, сократив отставание до 6 очков. В третьей четверти Джеймс продолжил атаку, и после данка разница сократилась до 2 очков (70:72), но это было их пределом. Даллас перехватил инициативу, Люк Кеннард из Лейкерс показал лучшую игру в карьере, сделав трипл-дабл, но этого оказалось недостаточно. У Далласа было больше вариантов в атаке, Вашингтон набрал 13 из 15 очков во второй половине, и команда не зависела от одного игрока. Флэгг был ключевым игроком, демонстрируя разумный подход к игре. За последние два матча он набрал 96 очков, что больше, чем у его конкурента за звание лучшего новичка, Кона Книппела из Шарлотт, за шесть игр. Флэгг занимает третье место в лиге по количеству игр с 45+ очками, уступая лишь Дончичу и Шею Гилджес-Александеру. Его использование на позиции разыгрывающего поначалу казалось рискованным, но Флэгг значительно улучшил контроль мяча, принятие решений и снизил количество потерь. Это привело к более эффективным атакам и своевременным передачам, что отражается и в статистике.\Аналитики и болельщики отмечают выдающуюся игру Флэгга, подчеркивая его стабильность и прогресс на протяжении сезона. Его текущая форма значительно усиливает его позиции в борьбе за звание лучшего новичка года. В истории НБА лишь Карим Абдул-Джаббар показывал аналогичные серии по набору очков. Для Далласа эта победа стала особенно значимой, прервав затяжную серию неудач. Команда продемонстрировала, что у них появился лидер, способный поддерживать эффективность в атаке на протяжении всей игры. Этого оказалось достаточно, чтобы обыграть соперника, испытывающего проблемы с составом. Статистика игроков: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит; Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин





