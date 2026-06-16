Купание собак на пляжах: штрафы и ответственность

Юрист Илья Русяев рассказал о наказаниях за купание собак в водоемах, где отдыхают люди. Штрафы до 30 тысяч рублей и риски для здоровья.

Купание собак в водоемах, особенно в местах отдыха людей, почти всегда считается нарушением, если животное грязное или больное. Об этом в интервью Life.ru рассказал юрист , основатель бизнес-сообщества Русяев Клуб Илья Русяев.

По его словам, прежде всего необходимо изучить региональные правила охраны жизни людей на водных объектах. Эти правила утверждаются местными властями по образцу рекомендаций МЧС, поэтому формулировки в разных регионах обычно схожи. На пляжах и в официальных зонах отдыха у воды запрещено приводить собак и других животных, а купать их нельзя не только в зоне отдыха, но и выше по течению на расстоянии до 500 метров.

То есть даже если на берегу почти никого нет, а собака выглядит ухоженной, само купание в такой зоне уже может стать основанием для жалобы. Ответственность за подобные нарушения обычно наступает по региональному КоАП о благоустройстве, поскольку такие правила устанавливаются субъектами. Параллельно может применяться статья 8.52 КоАП РФ о несоблюдении требований к содержанию животных. Базовый штраф для граждан составляет от 1500 до 3000 рублей.

Если из-за нарушения пострадали люди или было повреждено имущество, последствия для владельца серьёзнее: по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ штраф для граждан может доходить до 30 тысяч рублей. Кроме того, закон № 498-ФЗ обязывает хозяина при выгуле обеспечивать безопасность окружающих и убирать за животным. Статья 21 этого закона прямо отсылает к административной, уголовной и иной ответственности. Отдельный риск возникает, если собака грязная, нездоровая или может быть переносчиком инфекции.

Такое животное в воде для купания уже затрагивает санитарно-эпидемиологические требования к зонам отдыха у воды. В этом случае нарушение может попадать под статью 6.3 КоАП РФ. Риск тут вполне реальный: лептоспироз и ряд других зоонозов передаются человеку именно через воду, куда попали выделения больного животного. Если кто-то из отдыхающих заболел, получил травму или понёс другой ущерб, включается уже гражданско-правовая ответственность.

По статье 1064 ГК РФ владелец должен возместить причинённый вред. Для этого важны доказательства: фото и видео с места, контакты свидетелей, медицинские документы и другие подтверждения. Фиксация нарушения и обращение к участковому либо в орган по обращению с животными дают рабочий путь к наказанию. Поэтому сначала лучше спокойно снять происходящее на телефон, не вступая в конфликт, затем зафиксировать место, время и по возможности данные владельца.

После этого можно обратиться к участковому, в администрацию, орган по обращению с животными или санитарные службы, если есть риск заражения. Опасность при этом может грозить не только людям, но и самому питомцу. Стоячие пруды нередко становятся источником опасных инфекций и паразитов для собак. Один из главных рисков - лептоспироз, бактериальная инфекция, которой животное может заразиться во время купания.

В воду попадают выделения водоплавающих птиц и других животных, а вместе с ними - бактерии и паразиты. Поэтому даже если хозяину кажется, что собака просто освежилась, для питомца такой заплыв может закончиться серьёзными проблемами со здоровьем





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